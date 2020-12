Gli abiti da sposa sono pensati e creati per risaltare agli occhi e creare un’aura meravigliosa e incantevole. Non è raro che le future spose scelgano un abito che sperano possa farle sembrare una principessa delle fiabe, ma una sarta giapponese offre invece abiti da sposa ispirati alle ragazze di One Piece.

L’organizzazione giapponese per la pianificazione di matrimoni Placole Wedding ha creato un set di quattro abiti da sposa realizzati avendo in mente una domanda:

“Che tipo di abiti da sposa realizzeremmo per quattro importanti membri femminili del cast di One Piece?“.

Ovviamente, la prima della lista è stata la navigatrice di Cappello di Paglia, Nami:

Il colore così vibrante è un riferimento all’amore di Nami per i mandarini e alla sua personalità così solare, e l’abito con spalle incorpora anche una ghirlanda avvolgente di fiori d’arancio di stoffa decorativa:

La prossima è Nico Robin, l’archeologa compagna di Nami, il cui vestito va nella direzione opposta rispetto a quello ispirato a Nami, con le sue maniche lunghe (anche se possono essere rimosse, se si preferisce una copertura minore):

Per Robin è stata scelta una base blu scuro con piccoli inserti bianchi e neri per riflettere la sua personalità fresca e complessa, il tutto ulteriormente arricchito da una sorta di cintura di fiori ricamati:

La regalità di One Piece è rappresentata anche con un vestito per Vivi (o Bibi), principessa di Alabasta:

L’abito della principessa è dello stesso delicato colore del cielo azzurro dei suoi capelli e risplende di accenti dorati che si addicono al suo status regale, oltre a presentare un ampio velo simile a un mantello ornato di cristalli Swarovski:

Infine, veniamo all’abito di Perona, la Principessa Fantasma membro dei Pirati di Thriller Bark:

Come per il vestito di Vivi, anche quello ispirato a Perona presenta come colore preponderante quello dei capelli della ragazza, in questo caso un lilla pastello, mescolato a pieghe ondeggianti di organza nera e viola:

Sebbene siano ispirati agli anime, questi sono abiti da sposa a tutti gli effetti, non vestiti da cosplay assemblati frettolosamente, e quindi hanno un prezzo consono alla qualità dei materiali impiegati e allo splendido lavoro di sartoria effettuato per realizzarli. Gli abiti di Nami, Vivi e Perona saranno offerti per 328.000 yen (circa 2.600 euro), mentre quello di Robin richiederà una spesa maggiore, 338.000 yen (circa 2676 euro). Tutti e quattro i modelli saranno in vendita dal 4 gennaio 2021 e possono essere ordinati tramite il sito web di Placole Wedding qui.

