Le uscite Planet Manga del 10 Dicembre 2020 vedono la pubblicazione dei nuovi volumi di serie come Beastars, Ghost Inn – La Locanda di Yuna, Noragami e Atelier of Witch Hat.

Di seguito tutte le uscite Planet Manga del 10 Dicembre 2020; qui e qui gli ultimi annunci, mentre qui le novità di Gennaio 2021.

Le uscite Planet Manga del 10 Dicembre 2020

Atelier of Witch Hat 7

di Kamome Shirahama

7,00 €

DALLA STESSA AUTRICE DI ENIDEWI Sul fondo del mare, le apprendiste di Qifrey sostengono il secondo esame con la supervisione di Beldarut. Dopo la prova, il saggio convoca Coco, invitandola a rimanere nella Grande aula consiliare e mettendola in guardia dal pericolo dei Cappelli a tesa larga e… dal suo stesso maestro!

Beastars 17

di Paru Itagaki

7,00 €

COME CONTRASTARE IL FOLLE IBRIDO? Per fermare Melon, Legoshi si ritrova a far squadra con i leoni dello Shishi-gumi, stanchi delle angherie del nuovo boss mezzosangue. La chiave per neutralizzarlo potrebbe essere la misteriosa organizzazione che fa capo a uno zibetto molto interessato agli incroci… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Berserk Collection Serie Nera 40

di Kentaro Miura

5,50 €

UNO SNODO CRUCIALE NELLA SAGA DEL GUERRIERO NERO Grazie all’aiuto del Re della tempesta di petali, Shilke e Farnese sono entrate nei meandri dell’incubo che tiene prigioniera Caska. In quel cupo regno illuminato da un sole oscuro, le due maghe affronteranno orrori che mai avrebbero potuto immaginare.

Bungo Stray Dogs 19

di Sango Harukawa, Kafka Asagiri

4,90 €

Sei stato marchiato a fuoco come spietato terrorista. Nessuno crede alla tua innocenza, e lo sai per certo perché per manipolare l’opinione pubblica è stato usato un potere soprannaturale. Quando persino le forze ultraterrene sono contro di te, come fai a uscirne vivo? Sono giornate di fuoco per l’Agenzia di Detective Armati!

Domestic Girlfriend 19

di Kei Sasuga

5,50 €

Cosa c’è di più pericoloso di un amore non corrisposto? Hina ha rifiutato la proposta di Kengo, e ora dovrà fare i conti con il maniacale interesse che è andato a sostituire una simpatia mai davvero sbocciata. Riusciranno Natsuo e Rui ad aiutarla?

Ghost Inn La Locanda di Yuna 19

di Tadahiro Miura

4,90 €

Nadare Tenko ha attaccato la locanda Yuragi, deciso a uccidere Kogarashi. Per vanificare questo assalto, Yuna ha portato tutti quanti in un mondo parallelo… ma ora che anche quel rifugio è stato violato, è tempo di combattere!

Magus of the Library 3

di Mitsu Izumi

7,00 €

L’ESAME PER DIVENTARE KAFNA SI COMPLICA La terza prova sembra a dir poco inaffrontabile. Riuscirà Theo a coronare il sogno di diventare un bibliotecario? La strada è lunga e in salita, ma il suo amore per i libri e quella marcia in più che lo contraddistingue lo accompagneranno in questa nuova avventura…

Noragami 22

di Adachitoka

4,90 €

Il “divino” manga di Adachitoka ritorna con un numero a dir poco esplosivo! Yukine, sempre più vicino al segreto delle divinità, ha scoperto che Yato ha dato un nome a Kazuma… Consumato dalla gelosia, il ragazzo è sul punto di trasformarsi in un ayakashi! Tutto sta andando proprio come l’Artefice aveva previsto: che sia davvero la fine?

Plunderer 6

di Suu Minazuki

4,90 €

LA NUOVA SERIE DELL’AUTORE DI ANGELOID Nana ha inviato Jail e compagni nel passato affinché salvino Licht. Cambiare il passato, tuttavia, comporterebbe nel futuro la scomparsa di tutti gli abitanti di Arusier. Cosa fare, dunque? Modificare il corso del tempo oppure no?

The Killer Inside 4

di Shota Ito, Hajime Inoryu

7,00 €

UN MONDO INTERIORE SUL PUNTO DI CROLLARE Nel tentativo di venire a patti con la personalità che durante il sonno controlla il suo corpo, Eiji si reca in una clinica specializzata. Varcata la soglia, scopre che quella non è la sua prima visita: B-Ichi si è fatto accompagnare lì da una ragazza di nome Kyoka!

Le uscite Planet Manga del 10 Dicembre 2020 – Ristampe

Black Clover 14

di Yuki Tabata

4,90 €

Prosegue l’esame per la selezione dei Royal Knights. Asta e Mimosa fanno i conti con il loro poco collaborativo compagno di squadra, tutto sarcasmo e mistero. Intanto, la gara si infiamma, portando a galla le aspre rivalità e le ambizioni nascoste che serpeggiano tra i Cavalieri Magici.

Black Clover 15

di Yuki Tabata

4,90 €

L’esame di selezione sta per concludersi e hanno luogo le ultime, serratissime sfide tra i Cavalieri Magici. Nel corpo d’élite dei Royal Knights c’è spazio solo per i migliori maghi, perché il nemico da abbattere è nientemeno che l’Occhio magico della notte bianca!

Acquista Beastars 17