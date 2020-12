Il tizio con i jeans potrebbe non essere l’ultimo errore presente nella serie The Mandalorian. L’uomo dello staff è apparso brevemente e accidentalmente nell’episodio della scorsa settimana di The Mandalorian, e ora i fan di Star Wars temono che sia avvenuto un incidente simile anche durante l’episodio trasmesso questa settimana. Se prestate molta attenzione durante un momento cruciale dell’episodio, vedrete anche voi un elicottero che sfreccia rapidamente sullo sfondo di una delle inquadrature.

ATTENZIONE, EPRICOLO SPOILER! Dal momento che il piccolissimo errore si verifica in un momento cruciale nel Capitolo 14 di The Mandalorian, ci saranno piccoli spoiler più avanti. Procedete dunque con cautela, se devi ancora vedere La tragedia.

L’apparizione dell’elicottero avviene a circa 10 minuti e 49 secondi dall’inizio dell’episodio. Per una frazione di secondo, potete vedere l’elicottero volare da sinistra a destra sopra la spalla di Boba Fett (Temuera Morrison), più vicino al lato sinistro dello schermo. L’inquadratura dura quasi mezzo secondo, quindi dovrete concentrare gli occhivi sulla posizione in cui apparirà prima di premere play.

Non è chiaro se si tratti in effetti di un ennesimo, piccolo errore o se sia o meno una nuova nave da ricognizione imperiale. Sebbene il “tizio coi jeans” sia stato visto nell’episodio per alcuni giorni, Disney + e Lucasfilm alla fine hanno deciso di rimuovere l’errore, quasi una settimana dopo.

