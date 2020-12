Il progetto Star Wars The High Republic prosegue con l’annuncio del nuovo romanzo per adulti intitolato The Rising Storm.

Scritto da Cavan Scott, già autore del romanzo Dooku: Jedi Lost e della serie a fumetti The High Republic per Marvel Comics, The Rising Storm sarà disponibile nelle librerie degli Stati Uniti d’America il 6 Luglio 2021.

Sebbene non sarà un seguito diretto del romanzo inaugurale del progetto, Light of the Jedi di Charles Soule in uscita il 5 Gennaio 2021, la storia di The Rising Storm sarà costruita sugli eventi del romanzo precedente e porterà la scontro tra i Jedi e i misteriosi Nihil al livello successivo.

Star Wars The High Republic: The Rising Storm seguirà le vicende di Stellan Gios, nuovo membro del consiglio Jedi, del padawan Bell Zettifar e di Ty Yorrick, personaggio creato dallo sceneggiatore.

Scott non ha parlato della trama del libro, ma ha anticipato che Yorrick avrà una storia passata intrigante: è una cacciatrice di mostri in grado di percepire la Forza, il cui passato misterioso verrà raccontato.

Un personaggio, inoltre, la cui strada è meglio non intralciare come Stellan e gli altri impareranno presto.

Di seguito possiamo ammirare la copertina illustrata da Joseph Meehan:

A proposito di Star Wars The High Republic

Le vicende di Star Wars The High Republic sono ambientate 200 anni prima gli eventi di Episodio I La Minaccia Fantasma, in un tempo in cui i Sith sono estinti e gli Jedi mantengono la pace nella Galassia.

Le storie di quest’epoca verranno raccontate attraverso romanzi e serie a fumetti indirizzate a un target adulto, giovanile e young adult.

Per quanto riguarda i romanzi abbiamo Star Wars The High Republic: Light of the Jedi di Charles Soule (5 Gennaio 2021), Star Wars The High Republic: A Test of Courage di Justina Ireland (5 Gennaio 2021) e Star Wars The High Republic: Into the Dark di Claudia Gray (2 Febbraio 2021).

A Gennaio debutteranno le serie Star Wars The High Republic scritta da Cavan Scott per Marvel Comics e Star Wars: The High Republic Adventures per IDW (qui le prime pagine con un giovane Yoda).

Anche Star Wars: The High Republic ha una sua opening crawl, che recita:

La galassia è in pace, governata dalla gloriosa REPUBBLICA e protetta dai nobili e saggi CAVALIERI JEDI. Come simbolo di tutto quello che è buono, la Repubblica sta per lanciare la STARLIGHT BEACON nelle profondità dell’Orlo Esterno. Questa nuova stazione spaziale sarà un raggio di speranza visibile a tutti. Ma così come un rinascimento magnifico si espande per tutta la Repubblica, così fa un nuovo avversario spaventoso. Ora i guardiani della pace e della giustizia dovranno affrontare una minaccia per se stessi, per la galassia e per la Forza stessa..

In Italia il progetto uscirà per Panini Comics a partire da Giugno 2021.

Dello stesso autore recupera Doctor Who Nono Dottore 1