L’ultimo cliffhanger di My Hero Academia sta anticipando un grande ritorno per Deku! Izuku Midoriya è stato al centro del più grande conflitto della serie manga originale di Kohei Horikoshi, e le cose hanno preso una svolta quando è iniziato il culmine del combattimento. Mentre Deku, Endeavour e gli altri eroi sono riusciti a combattere contro Tomura Shigaraki fino a un punto di stallo, Dabi, Gigantomachia e gli altri membri dell’Unione dei Villain stanno facendo del loro meglio per cercare di annientare i nostri eroi. Ma il nuovo capitolo della serie ha riportato la situazione a favore degli eroi.

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER sul capitolo 292 di My Hero Academia!

Mentre la serie di toccanti confessioni di Dabi ha causato alcune gravi conseguenze al modo in cui gli eroi sono percepiti dalla società che li circonda, la guerra non è ancora finita, poiché il ritorno di Best Jeanist e Lemillion nella serie ha iniziato a rincuorare Deku fino al punto in cui molto probabilmente tornerà sul campo di battaglia, ora che questa prima grande battaglia sta volgendo al termine.

Il capitolo 292 della serie inizia subito dopo che Best Jeanist ha fatto il suo ritorno a sorpresa ed è riuscito a sottomettere temporaneamente Dabi e Gigantomachia. Dabi fugge e danneggia persino Nejire nel fuoco incrociato, e per tutto il tempo Deku sta cercando di far muovere il suo corpo gravemente ferito mentre vede quanto duramente Todoroki, Endeavour e gli altri eroi stiano ancora combattendo.

Vuole aiutare Best Jeanist contro Gigantomachia, ma il suo corpo non si muove. Float e Frusta Nera sono attivi, e questo per Midoriya significa che non deve compiere movimenti troppo bruschi, e Deku sta facendo del suo meglio per allontanarsi sempre più dalla vecchia versione di se stesso che non era in grado di salvare nessuno, all’inizio di la serie. Ma proprio quando sta per perdere la speranza, ecco il sorprendente ritorno di Mirio Togata.

Vedere Lemillion di nuovo in azione (anche se non è ancora stato spiegato come e quando sia tornato in possesso del suo Quirk) probabilmente fornirà a Deku lo sprone di cui ha bisogno per spingere il suo corpo a muoversi di nuovo. Ma se il suo corpo è ferito troppo gravemente per tornare effettivamente a combattere, potrebbe non essere un ritorno poi così grande. Gli ultimi sviluppi sembrano anticipare che il finale di questo primo grande combattimento si avvicina rapidamente.

E voi cosa ne pensate? Credete che Deku sarà in grado di recuperare le forze abbastanza velocemente per una grande rimonta? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

