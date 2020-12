Cyberpunk 2077 è a soli 5 giorni dal lancio. Dopo la richiesta della casa di sviluppo CD Projekt Red, arriva un’altra notizia che riguarda le generose dimensioni di una patch che arriverà insieme a quella di lancio. Si parla di un aggiornamento di ben 43 GB! La notizia è trapelata dal tweet di un recensore che ha ricevuto una copia preventiva del gioco, condividendo il suo screenshot della patch e delle sue dimensioni.

Quale sarà il motivo per un tale grandezza? Si suppone possa comprendere anche gli aggiornamenti dedicati alle versioni PS5 e Xbox Series X, oltre a sicuramente eventuali migliorie per la stabilità. Certo è che 43 GB per il lancio di Cyberpunk 2077 è sicuramente uno dei numeri più elevati per una patch di lancio. Già di per sé, il gioco richiede 70GB per essere installato su PC. Il recensore ha però specificato che questo aggiornamento è un altro rispetto a quello primario che si applica all’installazione del gioco e che quindi ci saranno altri GB da aggiungere ai 43. Di cosa si tratterà mai?

Cyberpunk 2077 – solo 5 giorni al lancio

Cyberpunk 2077 sarà incentrato sulla narrazione e sull’ambientazione della pericolosa e vibrante megalopoli del futuro Night City. Il gioco seguirà le vicissitudini di V, un cyberpunk che si farà strada attraverso un mondo di guerrieri della strada. Il marchio di fabbrica di CD Projekt RED è che i giocatori dovranno prendere difficili decisioni che influenzeranno pesantemente il corso del gioco. Vincitore di oltre 100 premi all’E3 2018, Cyberpunk 2077 è ambientato nello stesso universo del gioco di ruolo cartaceo Cyberpunk 2020. CD Projekt Red ha già confermato che, tramite un aggiornamento gratuito, il gioco verrà poi aggiornato per sfruttare l’hardware delle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X. Questo significa che tutti i giocatori potranno godere dell’esperienza sia nella generazione precedente che in quella attuale, al pieno delle sue possibilità tecniche e forse anche oltre.

Voi avete già prenotato Cyberpunk 2077? E se sì, per quale piattaforma?

