Ecco le uscite Coconino di dicembre 2020.

Sono 6 le proposte targate Cononino fra cui la nuova edizione di Fun di Paolo Bacilieri e Il lupo dei bassifondi di Tadao Tsuge.

Le uscite Coconino di dicembre 2020

Charles Burns – Labirinti

In libreria dal 26 novembre 2020

64 pagine a colori, cartonato, 20 euro

Brian, un adolescente timido e solitario, è ossessionato dalla passione per il disegno, per il cinema horror e di fantascienza. A una festa conosce Laurie, una bellissima ragazza dai capelli rossi. E anche lei diventa parte dei suoi sogni ad occhi aperti, entrando in un mondo di forme organiche aliene, dimensioni seducenti e inesplicabili… dove finisce l’immaginazione e dove inizia la realtà? Dopo Black Hole, il nuovo capolavoro del maestro del fumetto americano Charles Burns continua a esplorare le profondità più oscure dell’animo, le angosce legate all’adolescenza, ai mutamenti del corpo e alla scoperta del desiderio.

Francesco Cattani – Notte rosa

In libreria dal 3 dicembre 2020

160 pagine a colori, 22 euro

Dopo il grande successo di Luna del mattino, vincitore dei premi Micheluzzi e Romics, Francesco Cattani ritorna a stupire con un libro imprevedibile che mette insieme racconti a fumetti e illustrazioni. Un’antologia di narrazioni taglienti che si conclude con un’inedita gemma finale, la storia di 30 pagine Notte rosa: la scorribanda di un giovane confuso protagonista, nella notte di Natale, all’ombra del Muro che rinchiude e soffoca una distopica Italia popolata di demoni e mostri, ibridi metà umani e metà animali. Le storie di Cattani trasfigurano l’individualismo, il cinismo e la violenza del nostro tempo in avventure da incubo. Accendono un riflettore sul lato buio della nostra società. Sono una forma d’arte politica, un grido estremo, una lettura esasperata delle brutture del presente.

Paolo Bacilieri – FUN (Edizione integrale)

In libreria dal 10 dicembre 2020

304 pagine, in b/n e a colori, cartonato con sovracoperta, 32 euro

Il cruciverba: che storia! L’opera più intrigante e ironica di Paolo Bacilieri torna nell’edizione definitiva in un volume unico, cartonato deluxe, che racchiude i due libri precedenti “Fun e “More Fun”. Con un bonus speciale: una sovraccoperta in perfetto stile “Settimana Enigmistica”, con tanto di parole crociate a tema fumettistico da risolvere. Aneddoti, segreti e curiosità di un secolo di enigmistica, da Georges Perec a Piero Bartezzaghi, si intrecciano con un giallo che vede il ritorno in scena di Zeno Porno, tra Milano e New York, alle prese con le sue pene d’amore, col misterioso professor Pippo Quester e con una ricerca che mette in luce le inattese affinità tra cruciverba e fumetto.

Ludovic Debeurme – Epiphania (vol. 2)

In libreria dal 26 novembre 2020

144 pagine a colori, 20 euro

Una nuova specie è apparsa sulla Terra: gli Epifaniani, metà uomini e metà animali. E con gli umani è guerra. Koji si è messo in viaggio con i suoi nuovi amici dalle sembianze bestiali: vanno alla ricerca delle Rocce dell’Origine, là dove tutto ha avuto inizio… Dopo aver attentato alla biodiversità, fatto collassare ecosistemi e devastato il pianeta, è arrivato il momento che gli esseri umani si facciano da parte? È questa la domanda che riecheggia nel secondo volume di Epiphania, la serie a fumetti più avvincente degli ultimi anni.

Tadao Tsuge – Il lupo dei bassifondi

In libreria dal 3 dicembre 2020

328 pagine in b/n, 22 euro

Dopo il grande successo de La mia vita in barca, il maestro del manga realistico Tadao Tsuge torna per narrare il lato oscuro della storia del Giappone. Un’antologia di racconti ambientati nella Tokyo del dopoguerra: una città di sconfitti, reietti, vagabondi, prostitute e piccoli criminali, dove un personaggio come Sabu, ex kamikaze sopravvissuto, può diventare una leggenda popolare. In queste storie si trova il meglio dell’arte di Tsuge, con echi che rimandano al cinema di Ozu e Kurosawa, alla letteratura decadente di Dazai Osamu e alla fotografia sperimentale degli anni Sessanta e Settanta. Il lupo dei bassifondi è l’epopea minimalista, toccante, al tempo stesso poetica e violenta di un coro di disperati in cerca di se stessi e di un futuro migliore.

Kazuo Kamimura e Noribumi Suzuki – Il parco dei cervi

In libreria dal 3 dicembre 2020

208 pagine in b/n e a colori, cartonato, 22 euro

Apparsa improvvisamente su un set cinematografico, la giovane Wakaba attira l’attenzione di un frustrato aiuto regista, Murase Takayuki. Ammaliato dalla sua bellezza e dal suo fascino ambiguo, Takayuki scopre che la ragazza è la figlia di una celebre attrice del passato suicidatasi proprio all’interno di quegli studios. Nel tentativo di dare una svolta alla propria carriera, Takayuki la sceglie come protagonista del suo primo film. Quando però la notizia giunge alle orecchie dell’acclamato regista Makiguchi Kenzô, gli eventi prenderanno una piega inaspettata, in una continua escalation di eros e horror. Per la prima volta tradotto fuori dai confini del Giappone, Il parco dei cervi è un incantevole esperimento narrativo, in bilico tra suggestioni letterarie e cinematografiche, impreziosito dai raffinati e sensuali disegni del grande autore Kazuo Kamimura.

