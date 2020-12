Metal Gear Solid - Oscar Isaac sarà Solid Snake?

Pochi minuti fa Deadline ha riportato, citando una fonte anonima, che l’adattamento cinematografico di Metal Gear Solid, in sviluppo da parte di Sony, avrebbe trovato il suo Solid Snake, e quindi il suo protagonista, in Oscar Isaac.

Oscar Isaac è stato un dei volti della nuova trilogia di Star Wars e sarà protagonista del reboot di Dune. Per quanto riguarda invece il film di Metal Gear Solid i dettagli sono davvero scarsi, le uniche certezze ad oggi sono il regista Jordan Vogt-Roberts, la sceneggiatura firmata da Derek Connolly, di cui non si conoscono dettagli, Avi Arad e Peter Kang come produttori esecutivi.

Il film è ovviamente ispirata all’omonimo franchise videoludico creato da Hideo Kojima.

Intervistato da Eurogamer, Vogt-Roberts aveva dichiarato:

Non posso svelare molto. Non è l’adattamento diretto di un gioco in particolare. E’ una specie di remix che unisce un paio di storylines diverse. Saranno collegate con uno stratagemma che non posso rivelare ma che mi entusiasma moltissimo. Il pubblico resterà sorpreso dal film e credo che sarà molto vicino allo stile di Kojima.

Non ci rimane che attendere conferma o smentita ufficiale!

Metal Gear Solid – il videogioco

Uscito su PlayStation nel 1998, Metal Gear Solid è il primo capitolo 3D della serie lanciata da Konami nel 1987 su MSX2. È stato diretto, prodotto e scritto da Hideo Kojima.

La trama segue le vicende di Solid Snake, un agente segreto che deve infiltrarsi in una remota struttura insulare per lo stoccaggio di armi nucleari, con l’obiettivo di neutralizzare la minaccia terroristica rappresentata da FOXHOUND, un’unità disertrice delle forze speciali americane. Snake deve affrontare i terroristi e impedire loro di lanciare un attacco nucleare con una nuova terrificante arma segreta. Il giocatore, che impersona Snake, è portato a proseguire nell’avventura evitando di farsi scoprire dalle numerose guardie nemiche, utilizzando diverse tattiche e dispositivi per raggiungere questo obiettivo. L’utilizzo delle armi letali e gli scontri a fuoco, sono pertanto scoraggiati poiché porterebbero molto probabilmente la partita al game over.

