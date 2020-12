Planet Manga ha appena annunciato a sorpresa una novità editoriale che debutterà già a Dicembre.

Si tratta di The Best of Planet Manga STEELBOX COLLECTION, una esclusiva del sito web Panini che presenterà i successi della casa editrice in una confezione da collezione.

Si parte con Bleach il 17 Dicembre 2020 (al costo 19,90 Euro), come spiegato sulla pagina Facebook ufficiale della divisione manga di Panini:

Anche quest’anno sta volgendo al termine, ma abbiamo ancora una sorpresa per voi, scintillante e cromata: The Best of Planet Manga STEELBOX COLLECTION arriverà in esclusiva su panini.it dal 17 dicembre! Una steelbox da collezione in edizione limitata all’interno della quale troverete una variant esclusiva del primo numero della serie, un magnete e una cartolina a tema. BLEACH è la serie inaugurale di questa edizione da collezione! Ma restate sintonizzati, nel 2021 arriveranno altre sorprese!

Non ci resta che attendere quali saranno le serie protagoniste delle prossime uscite.

Di seguito l’aspetto della steelbox di Bleach:

Planet Manga e Bleach

Tite Kubo ha lanciato Bleach nel 2001 su Weekly Shonen Jump di Shueisha e lo ha concluso il 22 Agosto 2016.

Il manga si compone di 686 capitoli, i quali sono stati raccolti in 74 volumetti.

Ha ispirato una serie animata trasmessa su TV Tokyo, romanzi, videogiochi, speciali animati, lungometraggi, merchandising e anche un film in live action uscito il 20 Agosto 2018 nelle sale giapponesi e disponibile su Netflix anche in Italia.

La serie animata tornerà prossimamente con l’adattamento dell’arco narrativo conclusivo “Thousand Year Blood War”.

Al momento Tite Kubo è impegnato con il progetto Burn the Witch che comprende manga e anime.

L’anime di Burn the Witch è disponibile su Crunchyroll Italia.

