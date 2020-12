Star Wars: Rogue One è la serie prequel del film di Gareth Edwards del 2016, le cui riprese sono in corso a Londra.

Diego Luna riprenderà il ruolo di Cassian Andor e l’attore ha parlato del progetto in una recente puntata del Jimmy Kimmel Live.

L’attore non ha fornito dettagli sulla trama, ma ha spiegato che la serie offrirà tutto quello che serve per comprendere meglio il suo personaggio.

Poiché tutti coloro che hanno visto il film conoscono il fato che attende Andor, il progetto si concentrerà sul percorso del personaggio:

È piacevole entrare in una storia di cui conosci già il finale. Ora puoi prendere le sfumature e i vari livelli. Penso sia divertente fare qualcosa che non è soltanto arrivare alla fine. È sul ritardarla.

Affiancano Luna in Star Wars: Rogue One Adria Arjona (Pacific Rim: La Rivolta), Denise Gough, Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgard e Kyle Soller.

Il film Star Wars: Rogue One è stato diretto, come detto, da Gareth Edwards (Godzilla) su sceneggiatura di Chris Weitz e Tony Gilroy; è stato il primo film della serie Star Wars Anthology che prevedeva vari film a sé da intervallare agli episodi principali della saga ed è stato seguito da Solo di Ron Howard.

Ambientato prima degli eventi di Star Wars – Una Nuova Speranza, il film è interpretato da Felicity Jones (Jyn Erso), Diego Luna (Cassian Andor), Ben Mendelsohn (Orson Krennic), Donnie Yen (Chirrut Îmwe), Mads Mikkelsen (Galen Erso), Alan Tudyk (K-2SO), Riz Ahmed (Bodhi Rook), Jiang Wen (Baze Malbus) e Forest Whitaker (Saw Gerrera).

Il film è uscito nei cinema italiani il 15 Dicembre 2016:

In un periodo di grandi conflitti, un gruppo di eroi improbabili guidato da Jyn Erso, una coraggiosa fuggitiva, e Cassian Andor, una spia ribelle, uniscono le proprie forze per affrontare una missione disperata per rubare i piani della Morte Nera, la nuova arma di distruzione dell’Impero.