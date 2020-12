È notizia recente che due grosse figure di Bioware hanno abbandonato l’azienda. Si tratta di Casey Hudson e Mark Darrah. La prima era stata fino ad ora general manager mentre il secondo fu il produttore esecutivo di Dragon Age: Inquisition. Pare che il loro voler fare un passo indietro sia per consentire a una nuova serie di figure creative di farsi strada nell’azienda. Hudson verrà sostituita da Gary McKay mentre Darrah da Christian Dailey.

Hudson ha spiegato che “Non è un decisione semplice da prendere, e grossi cambiamenti portano con loro anche una certa tristezza. Mi mancherà lavorare ogni giorno con i nostri sviluppatori pieni di idee sui progetti più grandi ed eccitanti che possa immaginare. Ma so anche che questo è un momento propizio per un cambiamento, sia per me che per Bioware.”

Bioware – Mass Effect e i progetti per il futuro

Bioware sembra intenzionata a riportare in auge la saga di Mass Effect, presumibilmente già a partire dal 2021.

Prima dell’annuncio ufficiale della Mass Effect Legendary Edition, la saga aveva già ricevuto una remaster. La Remaster dei tre capitoli aveva già precedentemente avuto un certo successo in precedenza, che questa operazione possa attirare sia vecchi che nuovi giocatori? Mass Effect Andromeda, del resto, non aveva incontrato il favore del pubblico e della critica, risultando un titolo piuttosto controverso sia all’uscita che dopo, ed è stato presto lasciato nel dimenticatoio.

In origine la Legendary Edition era stata preventivata per quest’anno, ma sembra che alcuni problemi abbiano minato i progressi. Prima di tutto è stato confermato che la trilogia non uscirà su Nintendo Switch, si presume per motivi hardware. In secondo luogo, i motivi del ritardo sarebbero da ricercarsi nei problemi legati al COVID-19 e anche dall’ostacolo rappresentato dal primo Mass Effect, un gioco piuttosto vecchio e con vari problemi di ricalibrazione in più rispetto agli altri due capitoli, che sono invece più recenti.

