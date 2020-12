Dopo il debutto canonico del Super Saiyan Berserker (lasciando il titolo di “leggendario” al Broly non canonico degli altri film) tutti i fan si chiedono come questo personaggio possa essere utilizzato in futuro.

La grande potenza del Broly più recente, che in termini di forza supera per ampio distacco il suo predecessore, può essere infatti un’importantissima risorsa per le future battaglie che Goku e Vegeta affronteranno.

40 anni e non sentirli

Nonostante la potenza esplosiva di Broly, c’è da dire che il Saiyan ha effettivamente la stessa età di Vegeta, poiché nei flashback del film si vede chiaramente che sia il figlio di re Vegeta, sia il figlio di Paragas si trovano nella stessa fase di sviluppo all’interno delle loro incubatrici.

Durante la distruzione del pianeta Vegeta per mano di Freezer, il principe dei Saiyan e Broly hanno circa cinque anni, mentre all’inizio di Dragon Ball Z ne hanno 28 e verso la fine ne hanno 42. Ciò ci porta al timeskip di dieci anni tra la fine della saga di Kid Buu e l’inizio degli avvenimenti di Dragon Ball Super, che si svolgono durante il 28° torneo Tenkaichi dove Vegeta e Broly hanno circa 52 anni e, durante il film, quindi, ne hanno poco più di 53.

Il vecchio è più giovane

Il primo Broly mai creato aveva una connessione più diretta con Goku, questo perché nei flashback del vecchio film si vedono i due piccoli Saiyan messi accanto nelle proprie culle, con Goku che piange incessantemente, andando a traumatizzare Broly e portandolo all’odio verso di lui.

La prima differenza che notiamo rispetto alla versione canonica è che l’età del super Saiyan della leggenda, questa volta, corrisponde con l’età di Goku e non con quella di Vegeta. La seconda differenza è che, mentre il Broly canonico è stato inserito dopo gli avvenimenti della saga principale, questo è stato introdotto dieci giorni prima dei Cell games, quindi durante una saga principale, dove Broly ha circa 27 anni e circa 34 al momento della morte nel secondo film Dragon Ball Z – Sfida alla leggenda.

Nonostante, quindi, Broly sia un uomo di mezza età come Vegeta, non dimostra per niente i suoi anni, sembrando un giovane adulto.

Questo perché la genetica dei Saiyan è diversa da quella umana, consentendo di mantenere all’apice la propria prestanza fisica per molto più tempo, dove i primi acciacchi cominciano a farsi sentire solo a circa 70 anni. Inoltre la forza fisica di Broly è destinata a rimanere spaventosa per molti anni a venire, poiché essa cresce man mano che il Saiyan affronta battaglie.

