Sin dal primo Iron Man e ancor di più con Avengers: Endgame, i Marvel Studios si sono concentrati maggiormente nel rivelare l’anno in cui si svolgono i film Marvel. A differenza dei fumetti, i film e quindi anche le serie televisive vogliono creare un mondo che si avvicini il più possibile alla realtà.

In Endgame abbiamo avuto un salto temporale, e gli eventi del film si svolgevano in un presente che era l’anno 2023, ma la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe guarderà oltre. Infatti, le nuove foto del set di Hawkeye rivelano che la serie è ambientata due anni dopo Avengers: Endgame, ovvero nell’anno 2025.

Hawkeye è ambientato nel 2025

Durante la corsa del Marvel Cinematic Universe, è stato facile capire in che anno si svolgeva ogni film. La Marvel ha agito in base alla regola generale secondo cui i film sono ambientati nell’anno in cui sono usciti se non diversamente specificato. Tuttavia la Fase 3 ha incluso molte eccezioni alla regola, l’esempio più significativo è arrivato con il salto temporale di cinque anni visto in Avengers: Endgame.

Questo time skip ha spostato la narrazione delle avventure di tutti gli eroi Marvel di cinque anni. Ad esempio Spider-Man: Far From Home è ambientato subito dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Nonostante ciò, i Marvel Studios hanno annunciato una serie di altri progetti inerenti alla Fase 4. Ad eccezione di Black Widow che sarà un prequel, The Falcon e The Winter Soldier è ambientato nel 2023 mentre Eternals coprirà circa migliaia di anni. Hawkeye dovrebbe svolgersi dopo Avengers: Endgame, ma ora sappiamo con certezza quanto tempo è passato nella storia di Clint.

📸 Jeremy Renner and Hailee Steinfeld are seen filming #Hawkeye in Chinatown, in New York. 🉐 pic.twitter.com/dxgiMtsJB2 — Jeremy Renner Net (@JRennerNet) December 3, 2020

Da diversi giorni girano online le prime foto dal set di Hawkeye. Tra queste alcune foto ambientate a Chinatown hanno attirato la nostra attenzione. I nostri eroi, Clint, Kate e Lucky the pizza dog sono a Chinatown e mentre si divertono con il cane di Hawkeye, nello sfondo possiamo notare un poster che fa riferimento al capodanno cinese del 2025, l’anno del serpente. La celebrazione potrebbe essere imminente o passato. Il capodanno cinese sarà il 29 gennaio 2025. E questo ci indica che il film sarà ambientato nel 2025.

La serie Disney+ avrà quindi un ampio spettro per esplorare il personaggio di Clint Barton. Avengers: Endgame aveva già presentato un Clint Barton diverso dal solito nel ruolo di Ronin. Alla fine del film sembrava infatti che l’eroe si sarebbe ritirato dalla scena, ma a quanto pare non sarà così. Molto probabilmente la serie racconterà cosa è accaduto a Clint dopo che si è riunito alla sua famiglia.

Acquista il DVD di Avengers: Endgame