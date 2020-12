Le uscite J-POP Manga del 10 Dicembre 2020 vedono l’arrivo sugli scaffali del cofanetto della nuova edizione di Lady Oscar – Le Rose di Versailles, annunciato in occasione di Lucca Changes 2020.

A seguire tutte le uscite J-POP Manga del 10 Dicembre 2020, qui uno sguardo alle prossime novità.

Le Rose Di Versailles – Lady Oscar Collection Box

Di Riyoko Ikeda

€ 70,00

Oscar, Maria Antonietta, Rosalie, Jeanne e tutte le indimenticabili “rose di Versailles” del manga capolavoro di Ryoko Ikeda tornano finalmente in Italia, in una veste super prestigiosa e completa come mai si era vista prima: arriva la LADY OSCAR COLLECTION!

Kemono Jihen 2

Di Sho Aimoto

€ 6,00

A Tokyo, Kabane ha iniziato a collaborare con l’Agenzia Investigativa Kemono, e Inugami lo spedisce subito a incontrare una sua “collega” che lavora ai piani alti del dipartimento di polizia. La bellissima Inari, però, sembra più interessata alla pietra misteriosa che il ragazzo porta al collo…Possibile che una visita di cortesia si trasformi in un incarico pericoloso?

Hanako-Kun – I 7 Misteri Dell’accademia Kamome 3

Di Aida Iro

€ 5,90

Nene Yashiro ha stretto un patto con Hanako per tenere a freno la maledizione che l’ha colpita. Per saperne di più su di lui, Nene entra nell’archivio delle quattro del pomeriggio, il mistero scolastico nel quale si dice siano conservati libri contenenti il passato e il futuro degli studenti dell’accademia.

Radiation House 8

Di Tomohiro Yokomaku e Taishi Mori

€ 6,50

Hirono è preoccupata per il suo primo turno di guardia notturna in ospedale. Come se non bastasse Nokishita, il collega reperibile che avrebbe dovuto aiutarla in caso di bisogno, le dice chiaro e tondo di non contattarlo in nessun caso. All’improvviso arriva un paziente ubriaco e violento…Riuscirà l’inesperta Hirono a cavarsela da sola? Iori, invece, arriva in ritardo alla conferenza del dottor Nara e mette in discussione la diagnosi di appendicite del furioso radiologo…

Black Night Parade 4

Di Hikaru Nakamura

€ 6,90

Il nuovo successo dell’autrice di Saint Young Men! Gli esami per diventare renna sono finiti e nell’azienda dei Babbi Natale in nero arrivano le vacanze invernali! Anche Miharu Hino, il candidato per diventare il prossimo Babbo Natale in rosso, torna a casa per riprendere fiato, ma gli eventi assumono una piega inaspettata quando, all’improvviso, riceve uno straordinario regalo da Knecht! Chi diventerà renna riceverà un potere speciale, ma questo creerà un legame pericoloso fra Miharu e il famoso wrestler professionista Benjamin! Ecco un nuovo volume carico di mistero, risate e poteri sovrannaturali!

Search And Destroy 1 di 3

Di Atsushi Kaneko e Osamu Tezuka

€ 7,50

Dopo la fine della guerra civile le “creature”, esseri robotici ritenuti senz’anima e odiati dagli umani, hanno perso il loro ruolo di soldati. Nonostante alcuni sforzi per l’integrazione ora vivono ai margini della società, spesso dedicandosi al crimine. In questo sottobosco malfamato irrompe una ragazza per metà macchina, spinta da una furia incontenibile per determinate creature…Accompagnata dal cinico ladruncolo Doro, Hyaku avrà la sua vendetta!

Kaos 2 di 2

Di Osamu Tezuka

€ 14,00

Nel futuro, viaggiare tra le stelle è il sogno di molti giovani terrestri. Tra di loro ci sono Koji e Jo, amici inseparabili tra cui però si insinuerà il veleno della gelosia…Esordendo con uno scioccante tradimento, Osamu Tezuka dà sfogo alla sua passione per la fantascienza catapultando il disincantato protagonista Kaos tra mille avventure, pianeti-prigione, alieni parassiti, pirati spaziali e viaggi nel tempo, riuscendo anche a indagare il potere dell’amicizia. Una forza in apparenza fragile ma in grado di superare barriere di specie e civiltà, sulla Terra come dall’altro capo dell’Universo.

Dungeon Food 8

Di Ryoko Kui

€ 6,90

Continuano le peripezie di Laios, Farin e compagni alla scoperta dei mille misteri che avvolgono il dungeon.

Caste Heaven 4

Di Chise Ogawa

€ 6,90

Azusa, che dai vertici della gerarchia di classe è precipitato al rango più basso in assoluto, trama la caduta dal trono di Karino, che lo tiene al guinzaglio. “Se non sai cos’è la frustrazione, allora te la insegnerò io”. Ardente di rabbia, Azusa viene avvicinato dal cupo Inukai, che inizia a scattargli delle fotografie. Qual è l’obiettivo di Inukai? E che intenzioni ha Karino? Nel quarto volume di questa popolarissima serie, il rapporto fra Karino e Azusa si evolve!

