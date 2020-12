Natsume degli Spiriti – Natsume Yujin-Cho: Ishi Okoshi to Ayashiki Raihosha (Il libro degli amici di Natsume: la roccia risvegliata e lo strano visitatore) è il nuovo film animato tratto dallo shojo manga sovrannaturale di Yuki Midorikawa che uscirà nei cinema del Giappone il 16 Gennaio 2021.

Di seguito possiamo guardare il trailer del film, diffuso dai canali web ufficiali, sulle note della canzone Seishun ~Star Wink~ di Anly:

Natsume degli Spiriti, a proposito del nuovo film

Natsume degli Spiriti – la roccia risvegliata e lo strano visitatore si compone di due segmenti che adattano rispettivamente due racconti contenuti nei volumi 21 e 24 del manga originale.

Nell’episodio Ishi Okoshi, Natsume incontra un piccolo yokai di nome Mitsumi in un bosco; Mitsumi ha il compito di risvegliare lo yokai Iwatetsu dal suo sonno profondo.

In Ayashiki Raihosha, un visitatore misterioso appare di fronte a Tanuma.

Lo staff del film vede il ritorno dei membri che hanno realizzato le serie animate precedenti: il regista generale e sceneggiatore Takahiro Omori (Durarara!!), lo studio Shuka, il regista Hideki Ito (Eureka Seven), lo scrittore Sadayuki Murai (Boogiepop Phantom) e il compositore Makoto Yoshimori (Alice Academy).

Natsume degli Spiriti, il manga

Il manga originale Natsume degli Spiriti è in corso dal 2003 per Hakusensha; la serie conta 25 volumi, il 26 uscirà il 4 Gennaio 2021 in Giappone.

Tra il 2008 e il 2017 sono state realizzate sei serie animate per la tv, mentre un film animato è uscito nel 2018.

In Italia gli anime sono inedite mentre il manga è in corso per Planet Manga, che così lo descrive:

I nomi hanno potere. Quelli nel taccuino ereditato da Natsume sono speciali, perché appartengono agli spiriti e consentono di soggiogarli. Per questo vanno restituiti, tutti. Un ragazzo e la sua grande avventura, tra i misteri del mondo soprannaturale e quelli del cuore, tra amicizia e solitudine, dolcezza e crudeltà.

Acquista il volume 24