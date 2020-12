Sono iniziati i lavori sulla nuova serie Marvel Studios con protagonista Clint Barton meglio conosciuto come Occhio di Falco (Hawkeye). Dopo le prime foto dal set, il noto portale Murphy’s Multiverse riporta una nuova aggiunta nel cast della serie televisiva ad alto budget.

Hawkeye: Echo comparirà nella serie

Oltre a Jeremy Renner e Hailee Steinfeld rispettivamente nei panni di Clint Barton e Kate Bishop, viene riportato che Alaqua Cox si è unita al cast di Hawkeye per interpretare l’eroina Marvel Echo alter ego di Maya Lopez. Mentre Zahn McClarnon interpreterà suo padre William Lopez. Nel video pubblicato da Murphy’s Universe è possibile vedere (anche se per poco) i due attori recitare. Inoltre, è possibile notare che Cox sta comunicando usando il linguaggio dei segni, caratteristica tipica del suo personaggio

Nel video in questione vediamo l’attrice uscire da un taxi e dirigersi verso un appartamento che apparentemente presenta Zahn McClarnon come suo padre. Echo è una supereroina dotata di una particolare abilità che le consente di fotografare i riflessi. Stesso potere di cui dispone anche il villain Taskmaster.

Echo

Il personaggio di Echo è stato creato da David Mack e Joe Quesada e ha fatto la sua prima apparizione sulle pagine di un fumetto di Daredevil. Precedentemente i diritti di sfruttamento di Echo erano in mano a Netflix per l’accordo stipulato con i Marvel Studios. Ma dopo due anni dalla cancellazione delle serie Marvel prodotte da Netflix, i diritti di sfruttamento cinematografico di tutti quei personaggi sono tornati in mano ai Marvel Studios.

L’introduzione di Echo nel Marvel Cinematic Universe sembra assecondare la teoria secondo cui Hawkeye diventerà sordo nella serie. Nata sorda, Echo sarebbe perfettamente in grado di aiutare Clint nel navigare nel mondo come una persona che ha recentemente perso l’udito. Inoltre, sempre nei fumetti Marvel, Echo ha assunto per un breve periodo l’identità di Ronin. Stessa cosa che ha fatto anche Occhio di Falco nel Marvel Cinematic Universe poco prima degli eventi di Avengers: Endgame.

Hawkeye è attualmente in produzione e al momento non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale. Nel cast di Hawkeye ci saranno anche Vera Farmiga che interpreterà la madre di Kate Eleonor, Florence Pugh ritornerà nei panni di Yelena Belova. Fra Fee sarà Kazi, il cui nome completo è Kazimierz Kazimierczak, personaggio Marvel meglio noto come Clown. Tony Dalton di Better Call Saul sarà Duquesne, un personaggio il cui alter ego nei fumetti Marvel è Swordsman.

