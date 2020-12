Gal Gadot sarà la protagonista del un nuovo franchise spy-thriller, incentrato sul suo personaggio, di nome Heart of Stone.

Gal Gadot, la nuova James Bond in Heart of Stone

Gal Gadot sarà la protagonista di Heart of Stone, un nuovo spy-thriller originale.

C’è un nuovo agente segreto in quartiere, questa volta si tratta di una donna misteriosa.

Il progetto punta sulla figura dell’agente segreto donna come personaggio principale di Heart of Stone, il nuovo franchise che vedrebbe Gal Gadot stile James Bond per Mission Impossible.

Tom Harper sta trattando per la direzione del progetto, dopo aver preso le redini del recente film di avventura The Aeronauts, con Eddie Redmayne e Felicity Jones, e il musical-drama di Jessie Buckley Wild Rose.

Greg Rucka, già conosciuto per il film di Netflix The Old Guard, tratto dall’omonimo fumetto, si occupa dei dialoghi con Allison Schroed, nominata agli oscar per Hidden Figures.

Non abbiamo ancora informazioni riguardo l’uscita di Heart of Stone, sebbene Skydance Media, che sta lavorando al nuovo franchise, stia considerando sia l’opzione di una pubblicazione strettamente online tramite i servizi di streaming che la trasmissione nei cinema e teatri.

Gal Gadot, Wonder Woman e gli altri progetti

Gadot sarà presto sui maxischermi nell’attesissimo sequel DC di Wonder Woman, che verrà aggiunto anche al catalogo di HBO Max durante il giorno di Natale. Inoltre, Gadot ha recentemente concluso le riprese per l’action-comedy con Ryan Reynolds e Dwayne “The Rock” Johnson, Red Notice, programmato per l’uscita nel 2021 da Netflix.

Wonder Woman 1984, film diretto da Patty Jenkins, è il sequel del primo Wonder Woman ed è ambientato durante gli anni ’80, in piena Guerra Fredda. Diana Prince (Gal Gadot) è una spia del governo americano sulle tracce di un’altra spia sovietica, Barbara Ann Minerva, nota come Cheetah (Kristen Wiig), trascinata sulla via del male dalla parte di sé più “bestiale”. Ma quest’ultima non è l’unico nemico che Wonder Woman deve affrontare, infatti dovrà fare i conti anche con il perfido e potente uomo d’affari Maxwell Lord interpretato da Pedro Pascal.

Accanto all’eroina amazzone ancora una volta Chris Pine nei panni di Steve Trevor.

