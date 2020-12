Una comunità di artisti nota come The Most Famous Artist ha pubblicato foto e indizi sul suo sito web e sui propri canali dei social media in cui sembrano prendersi il merito dei monoliti metallici a tre lati che sono spuntati in questi giorni in giro per il mondo. A metà novembre, un monolite è stato avvistato in una remota area desertica dello Utah gestita a livello federale. Un secondo è stato poi avvistato in Romania (che può essere anche stato realizzato da un imitatore). E lo scorso lunedì degli escursionisti hanno avvistato una terza scultura in metallo ad Atascadero, in California.

Il mistero dei monoliti ha attanagliato Internet, e molte persone sospettavano fossero opera degli alieni o una bizzarra campagna pubblicitaria per chissà quale articolo.

La risposta, a quanto pare, è da qualche parte nel mezzo. The Most Famous Artist ha pubblicato sul suo account Instagram due foto dei monoliti, una dal sito dello Utah e l’altra apparentemente in transito su un carrello vicino a un magazzino. Ha poi pubblicato una terza foto del sito Atascadero sul suo sito web. Quando i follower nei commenti di Instagram chiedono: “Siete stati voi?“, l’account ripete a tutti la stessa risposta: “Se con voi intendi noi, sì”.

Nessuna foto del monolite rumeno è stata pubblicata sui social media o sul sito web.

Il fondatore, Matty Mo, è noto per le sue opere che criticano e, come suggerisce il nome, mettono in discussione il valore o il significato dell’arte e l’entusiasmo del collezionismo d’arte. Mo e i suoi collaboratori si sono anche lanciati in acrobazie di alto profilo (e talvolta illegali), in particolare trasformando la famosa insegna “Hollywood” di Los Angeles in “Hollyweed”.

Nonostante il fatto che il suo collettivo abbia aggiunto una sezione del suo sito web dedicata ai monoliti, Mo non ha né confermato né negato che si stava prendendo il merito, dichiarando anche che non avrebbe aggiunto altre informazioni:

“Non sono in grado di dire molto a causa della legalità dell’installazione originale. Posso dire che siamo ben noti per acrobazie di questa natura e in questo momento stiamo offrendo autentici oggetti d’arte attraverso il progetto “monoliths-as-a-service” (“monoliti-come-servizio”). Non posso pubblicare ulteriori immagini in questo momento, ma posso promettere di più su questo nei giorni e nelle settimane a venire“.

L’ufficio dello sceriffo della contea di San Juan e il Bureau of Land Management si sono uniti per indagare sul monolite situato su un terreno federale nello Utah, che in seguito è stato rovesciato e rimosso nel cuore della notte da quattro uomini che erano sconvolti dall’impatto della scultura, sia in termini di installazione del monolite che della folla che veniva a scattare foto con esso.

Un aspetto bizzarro è il fatto che The Most Famous Artist sta mettendo in vendita monoliti per “soli” $ 45.000, che chiamano “monoliti come servizio”. Resta ora da vedere se otterrete effettivamente un monolite dopo il pagamento: gli artisti potrebbero essere solo interessanti a fare soldi facili, ma potrebbe anche essere una critica alla volontà dei collezionisti d’arte di pagare un prezzo anche molto elevato per far parte di un momento culturale, come ci si potrebbe aspettare da un collettivo di artisti così critico con la società e il mondo dell’arte stesso. Inoltre, essere effettivamente coloro che hanno creato e posizionato i misteriosi monoliti in Utah e California avrebbe un ulteriore impatto sulla fama di The Most Famous Artist.

Oppure ancora, l’atto stesso di rivendicare la paternità dei monoliti potrebbe essere la performance artistica che Mo sta cercando.

Il mondo dovrà aspettare di conoscere tutti i dettagli di questa bizzarra storia. Nel frattempo, concludiamo con un’ultima dichiarazione di Mo, il quale, quando gli è stato chiesto: “in nome di Dio, PERCHÉ?“, ha risposto come segue:

“Quale modo migliore per concludere questo anno fottuto se non lasciando che il mondo pensi brevemente che gli alieni li abbiano contattati solo per essere delusi dal fatto che è solo The Most Famous Artist che gioca di nuovo un brutto scherzo“.

