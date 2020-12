Un nuovo post dall’account Twitter ufficiale di PlayStation presenta un video che annuncia che Kratos, il protagonista del franchise di God of War, sarà un personaggio giocabile per la stagione 5.

“Nota per dopo: non cercare obiettivi prima di trasportarli sull’isola “, dice la trasmissione audio:

GameSpot ha successivamente pubblicato, sempre su Twitter, uno spot televisivo incentrato sull’arrivo di Kratos sull’Isola della Tempesta e sull’abbattimento di un lupo mannaro con la sua ascia, Leviatano:

The God of War himself has arrived in Fortnite! Take Kratos into the fight to save the Island! pic.twitter.com/yYovZUNCdW

