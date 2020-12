Hawkeye - Vera Farmiga, Florence Pugh e altre aggiunte al cast

Nella tarda serata di Variety ha confermato alcune importanti aggiunte al cast di Hawkeye, attesissima serie Disney+ ambientata nel Marvel Cinematic Universe e con protagonista ovviamente l’arciere della Casa delle Idee.

Jeremy Renner riprenderà il ruolo di Clint Barton aka Hawkeye nella serie e al suo fianco ci sarà Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop come visto anche dalle prime foto trapelate dal set – le trovate cliccando QUI.

Hawkeye – le nuove aggiunte al cast

È stata confermata la presenza di Florence Pugh nella serie. L’attrice riprenderà il ruolo di Yelena Belova dal film Black Widow come già vociferato e prontamente riportatovi, cliccate QUI per i dettagli.

Le nuove aggiunte invece sono di notevole peso. Vera Farmiga (The Conjuring, Bates Motel) interpreterà Eleanor Bishop, la madre di Kate.

Fra Fee (The Spanish Princess) interpreterà Kazi, con tutta probabilità si tratta di Kazimierz Kazimierczak ovvero il villain Clown.

Tony Dalton (Better Call Saul) sarà Jack Duquesne noto anche Swordsman, uno dei primi mentori di Hawkeye.

Alaqua Cox sarà invece Maya Lopez meglio conosciuta come Echo, una nativa americana sorda capace di copiare alla perfezione i movimenti di qualsiasi persona. Abilità che la rende una combattente formidabile.

Infine Zahn McClarnon dovrebbe interpretare William Lopez, il padre di Maya, meglio noto come Willie “Crazy Horse” Lincoln.

Hawkeye, la serie

La serie Disney+ dovrebbe esplorare uno degli archi narrativi principali del fumetto. Nelle trame infatti, Clint Burton dovrebbe aver perso l’udito, col personaggio che si troverà quindi a dover usare degli apparecchi acustici.

In Hawkeye dovrebbe anche essere introdotto, secondo il rapporto, un personaggio completamente inedito, un medico audiologo cinese di mezza età che lavora in uno studio fatiscente.

Secondo The Direct invece, Madame Masque apparirà nella serie, nonostante ancora non sia chiaro il suo ruolo, se come personaggio secondario o se sarà invece il vero e proprio villain della serie.

Madame Masque è personaggio creato da Stan Lee e Gene Colan, apparso per la prima volta in Tales of Suspense Vol. 1 n. 98 del febbraio 1968. Supercriminale figlia ed erede del Conte Nefaria, è al comando della sua famiglia nel Maggia.

Nasconde il volto dietro la maschera perché gravemente sfigurato; il rapporto conflittuale col padre la rende insicura e instabile, capace sia di grande compassione che di grande crudeltà.

Il personaggio è già apparso nella serie TV Agent Carter, interpretata da Wynn Everett, nonostante qui il personaggio sia un’attrice hollywoodiana e geniale inventrice sposata al ricco imprenditore Calvin Chadwick.

Hawkeye ha come showrunner e produttore esecutivo Jonathan Igla (Mad Men), fra i registi Amber Finlayson e Katie Ellwood (Bert, Bertie, Troop Zero) e Rhys Thomas (Saturday Night Live).

In attesa della serie, scopri il personaggio leggendo Occhio di Falco: 1