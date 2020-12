Giacomo Bevilacqua – nuovo graphic novel per Bao Publishing

Il fumettista romano Giacomo Bevilacqua, conosciuto per il suo tenero e buffo A Panda Piace (Feltrinelli Comics) e per la serie manga Attica (Sergio Bonelli Editore), è al lavoro per il suo nuovo graphic novel, in uscita nel 2021 per la casa editrice milanese Bao Publishing.

Si intitolerà Troppo facile amarti in vacanza e sarà il secondo graphic novel di Giacomo Bevilacqua per Bao Publishing. Non si hanno ancora ulteriori dettagli sulla trama e sul genere.

Qui sotto, una vignetta in anteprima che l’autore ha pubblicato sui social:

Una vignetta “work in progress” pubblicata sui socialGiacomo Bevilacqua è un autore unico: il suo personaggio più famoso è Panda, nato come striscia social nel 2008 e poi raccolto in diverse edizioni (pubblicate per Panini Comics, Edizioni BD, GP Publishing e Feltrinelli Comics). Oltre alle strisce, Bevilacqua si è cimentato in serie a fumetti come autore unico; la meno recente è l’onirica Metamorphosis, uscita nel 2021 per Editoriale Aurea, mentre la più giovane è Attica, serie di ispirazione giapponese uscita negli ultimi due anni per Sergio Bonelli Editore.

Prima di Troppo facile amarti in vacanza, Giacomo Bevilacqua aveva già pubblicato due graphic novel: la prima, Il suono del mondo a memoria, è un racconto nostalgico della vita nella Grande Mela, uscito nel 2016 per Bao Publishing. Il graphic novel è stato pubblicato anche all’estero, in Paesi come la Francia e gli Stati Uniti.

Il secondo è Lavennder, un thriller ambientato in un’isola da sogno pubblicato per la collana “Le Storie” di Sergio Bonelli Editore e successivamente ristampato in formato cartonato per librerie e fumetterie.

ACQUISTA “A PANDA PIACE… L’AVVENTURA”