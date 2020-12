Yamato Video ha comunicato la disponibilità su Amazon Prime Video di due novità che vanno a rafforzare ulteriormente la disponibilità di anime sul servizio di video on demand del colosso del commercio online.

La prima novità è la seconda parte di Yattaman, ovvero gli episodi 44-106 della serie grazie ai quali il classico della Tatsunoko è ora completamente disponibile.

Un terzetto di ladri e truffatori, conosciuti col nome di “Trio Drombo” viene assoldato dal misterioso Dottor Dokrobei per trovare i quattro frammenti della pietra Dokrostone. Il trio però non sa che, molto presto, due paladini della giustizia, gli Yattaman, verranno a conoscenza dei loro piani e cercheranno in ogni modo di fermarli.