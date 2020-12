In quanto più importante punto di riferimento della città, il Tokyo Skytree ama agghindarsi per le occasioni speciali, e il suo prossimo restyle arriverà alla fine di questo mese. Tuttavia, invece di entrare nello spirito natalizio, la guglia di 634 metri sarà decorata per celebrare Evangelion.

Il 23 dicembre avrà inizio l’Evangelion Tokyo Skytree Project, che includerà tributi al celeberrimo franchise anime sia all’interno che all’esterno della torre. Coloro che si dirigeranno verso il ponte di osservazione della Tembo Galleria a 450 metri sopra la città troveranno una serie di fantastiche opere, come una gigantesca testa dell’Unità Eva 01, corridoi fiancheggiati da citazioni famose della serie (rese con il font immediatamente riconoscibile di Evangelion) e persino un nucleo di Angelo trafitto da un Progressive Knofe:

Ulteriori decorazioni si trovano sui vetri delle finestre che recano messaggi di avvertimento dall’oscura organizzazione Nerv dell’anime, monitor che periodicamente riprodurranno un video musicale appositamente creato per il tema di apertura “Cruel Angel’s Thesis“e una scultura a grandezza naturale della pilota di Eva Rei Ayanami con cui posare per le foto:

Parlando di Rei, anche la mascotte di Skytree, Sorakara-chan, assumerà l’aspetto di una cosplayer, poiché indosserà l’uniforme di Rei durante l’evento:

Per coloro che osservano lo Skytree da lontano, invece, in determinate notti l’illuminazione esterna verrà modificata con i colori dei mecha dell’anime: Unità Evangelion 01, 00, 02, Mark 06 e 08.

E, naturalmente, ci saranno anche prodotti esclusivi, oltre a cibi e bevande speciali a tema Evangelion offerti nello Skytree Cafe:

L’Evangelion Tokyo Skytree Project durerà dal 23 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, dando ai fan tutto il tempo per goderselo prima o dopo aver visto l’ultimo film di Rebuild of Evangelion (supponendo che questa volta la sua data di uscita sia definitiva).

