L’Attacco dei Giganti è a pochi giorni dal suo ritorno e i fan sono più ansiosi che mai di vedere la quarta stagione. Inoltre, la curiosità sta raggiungendo il picco perché ora la serie è gestita e realizzata da un nuovo studio. MAPPA (Dorohedoro, Jujutsu Kaisen) ha ricevuto l’incarico dopo che WIT Studio ha ritenuto che fosse giunto il momento di ritirarsi dalla serie. E per celebrare il debutto dell’ultima stagione animata dallo Studio MAPPA è stato pubblicato un poster di Shingeki no Kyojin che mostra il nuovo design del Gigante corazzato.

L’artwork è emerso in Giappone quando il team di produzione della serie ha iniziato a promuovere in maniera più capillare l’arrivo imminente della quarta e ultima stagione dell’anime, realizzata quasi in concomitanza con la conclusione del manga da parte del suo autore, Hajime Isaiyama.

La serie dovrebbe debuttare questo fine settimana e riprenderà dove si è concluso il grande cliffhanger della terza stagione. E sulla base di questo nuovo poster, i fan possono aspettarsi di vedere il Gigante Corazzato in breve tempo.

CGI Armored Titan looks great 👀 pic.twitter.com/tq58qy1hWV — Attack On Fans (@AttackOnFans) November 30, 2020

Come potete vedere qui sopra, il Gigante Corazzato sembra più duro che mai sotto le cure di MAPPA. L’enorme gigante è inginocchiato con un braccio su una delle ginocchia. Potete notare anche il vapore che si alza dal corpo del Gigante Corazzato, e i suoi occhi bianchi sono stretti in questa inquadratura. Inutile dire che il Gigante è terrificante, e i fan sono impressionati da quanto sia bella questa resa in CGI.

La CGI può però essere uno strumento piuttosto controverso negli anime. Serie come Berserk hanno dato a questa tecnica applicata agli anime una fama di certo non buona, ma L’Attacco dei Giganti ha già utilizzato la CGI in alcune scene che vedono come protagonisti i Giganti, ma con risultati decisamente scarsi. Ora, MAPPA ha trovato il suo modo di incorporare la CGI nella serie e i fan ammettono che sembra fantastico.

Ora, non ci resta che attendere il 7 dicembre per poter verificare con i nostri occhi se le animazioni, incluse quelle in CGI, il design dei paesaggi e dei personaggi di MAPPA saranno alle altezze delle nostre aspettative.

Restate sulle nostre pagine per non perdere tutti gli aggiornamenti sulla quarta e ultima stagione di Shingeki no Kyojin, che avrò nuovamente il piacere di recensire per voi!

