Le riprese di Star Wars: Obi-Wan Kenobi potrebbero partire prima del previsto, stando alle ultime indiscrezioni.

Le voci di corridoio più ricorrenti davano i primi ciak per la Primavera 2021 negli studi del Regno Unito, ma ora si parla di tempi e luoghi completamente diversi: stando a ProductionList, infatti, le riprese dovrebbero iniziare il 4 Gennaio 2021 a Boston.

Al momento non ci sono conferme, non ci resta che attendere novità a riguardo.

Star Wars: Obi-Wan Kenobi

Star Wars: Obi-Wan Kenobi è una serie limitata per Disney+ incentrata sul personaggio di Obi-Wan Kenobi, il nobile Jedi apparso per la prima volta sul grande schermo nel 1977 grazie all’interpretazione del compianto Sir Alec Guinness in Star Wars Una Nuova Speranza di George Lucas.

La serie è interpretata da Ewan McGregor, l’attore scozzese che torna a vestire il manto del personaggio dopo Star Wars La Vendetta dei Sith del 2005.

Al momento si cerca una attrice da affiancargli per un ruolo non ancora definito.

La serie è diretta da Deborah Chow (The Mandalorian), che è anche la produttrice esecutiva insieme a Hossein Amini (The Alienist); Amini scrive la serie insieme a Joby Harold (Edge of Tomorrow, Transformers 2022).

Kathleen Kennedy produce la serie insieme a Jason D. McGatlinn, Tracey Seaward e John Swartz.

Star Wars: Obi-Wan Kenobi e non solo

Star Wars: Obi-Wan Kenobi segue il successo della serie The Mandalorian e non sarà la sola nuova serie ambientata nella galassia lontana lontana: sono in fase di sviluppo il prequel del film Rogue One – A Star Wars Story, una serie al femminile curata da Leslye Headland (Russian Doll) e la serie animata Star Wars The Bad Batch.

Lucasfilm non ha ancora confermato la stagione 3 di The Mandalorian, che Jon Favreau ha invece già anticipato; si rumoreggia invece su spin-off dedicati a Boba Fett, ad Ahsoka Tano e a Bo-Katan & Cara Dune.

Per quanto riguarda il cinema i prossimi film della saga sono al momento previsti a partire dal 2023.

