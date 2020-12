L’ultimo capitolo di My Hero Academia ha scioccato i fan con un ritorno a sorpresa, poiché i poteri di Miro Togata sono tornati giusto in tempo per intervenire nella grande guerra fra eroi e villain. Tuttavia, il grande ritorno di Lemillion è stato solo una parte di ciò che i “Tre Grandi” dell’UA faranno nel capitolo 292 di My Hero Academia.

Proprio mentre Lemillion stava facendo il suo tanto atteso ritorno, la sua compagna di squadra dei Tre Grandi Nejire Hado ha subito un duro colpo che potrebbe finire per portarla fuori dal servizio attivo per il prossimo futuro. Sembra che i Big Three di My Hero Academia non riescano a riformare la loro squadra come speravano…

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER per il capitolo 292 di My Hero Academia!

Nejire è stata uno dei pezzi grossi che la squadra di eroi professionisti ha reclutato per fungere da supporto per l’Eroe numero 1, Endeavour, che stava combattendo Tomura Shigaraki al fianco di Izuku Midoriya e Bakugo. È arrivata sulla scena insieme a Lida, ma sfortunatamente anche l’Unione dei Villains è arrivata con la propria squadra, composta dal solo mostro Gigantomachia di Shigaraki.

Gigantomachia si è lanciato nella lotta come un carro armato, portando sulle spalle il peso della difesa dell’Unione dei cattivi. Nejire non ha mostrato paura, scatenando tutta la potenza delle sue onde d’urto. Tuttavia, non è stato sufficiente per fermare Gigantomachia, né Dabi, che è arrivato in battaglia con la scioccante rivelazione di essere il figlio di Endeavour.

Nel capitolo 292 di My Hero Academia, gli eroi professionisti vengono annientati per un soffio da Dabi e dall’Unione dei cattivi grazie allo scioccante ritorno di Best Jeanist, che si credeva morto. L’attacco a sorpresa di Jeanist intrappola temporaneamente i cattivi in ​​una rete di tessuto. Nejire cerca sfruttare a proprio favore questo vantaggio temporaneo attaccando, ma paga un prezzo molto alto per questo. Le fiamme di Dabi bruciano attraverso il filo di stoffa di Jeanist e il villain arrostisce Nejire con un’esplosione enorme!

Come affermato, sembra che i membri della “Big Three” dell’U.A. siano maledetti: non appena Miro torna dal suo infortunio combattendo Overhaul, Nejire viene eliminata da Dabi. È piuttosto normale che i fan siano sconvolti da questo particolare colpo agli eroi: Nejire è abbastanza popolare da causare un enorme clamore nel fandom se dovesse morire o restare gravemente infortunata, anche se non è un personaggio che gode dell’affetto dei lettori come ad esempio Izuku, Bakugo o anche Miro.

