ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Quanto segue contiene spoiler su Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Vol. 19, di Koyoharu Gotouge, John Werry e John Hurt.

L’ultimo volume di Demon Slayer, che raccoglie i capitoli n. 161-169, presenta la conclusione della lotta di Kanao e Inosuke contro Doma e lo scontro di Hashira contro Kokushibo. E mentre la ricerca di Muzan Kibutsuji si avvicina al suo culmine, i Demon Slayer continuano nonostante le ferite, nella speranza di sconfiggere ciascuno dei Demoni di Rango Superiore all’interno del Castello dell’Infinito.

Kanao Tsuyuri e Inosuke Hashibira si trovano ad affrontare Doma, il demone di grado superiore 2 e privo di emozioni responsabile dell’uccisione di entrambe le sorelle adottive di Kanao, Shinobu e Kanae Kocho, e della madre di Inosuke. Anche se Inosuke ha appena saputo di sua madre e del suo destino, è comunque adirato, poiché Doma ha banalizzato la sua vita e la sua morte.

Doma inizialmente cerca di fuggire, lasciando un doppelgänger a combattere al suo posto, ma si ferma quando la sua faccia inspiegabilmente inizia a liquefarsi, rivelando perché Kanao era così determinata a impedire la sua fuga. Prima di questa missione, Shinobu – il Pilastro dell’Insetto – discusse con Kanao riguardo un combattimento contro Dona e le disse che il demone avrebbe avuto bisogno di mangiarla. Nell’ultimo anno, Shinobu ha ingerito piccole quantità di veleno di fiori di glicine, finché non è circolato in tutto il suo corpo.

Shinobu ha perfezionato l’uso dei veleni insieme a Tamayo, ma Ubuyashiki credeva che non sarebbe stato sufficiente per sconfiggere un demone di grado superiore. Quindi, dopo che il corpo avvelenato di Shinobu ha avuto effetto su Doma, Kanao scatena una tecnica pericolosa, Tsui no Kata: Higan Shugan, che aumenta la visione dinamica dei suoi occhi, rendendo i movimenti circostanti lenti e perfettamente distinguibili, come se fossero rallentati. Tuttavia, la pressione che esercita sui suoi occhi le causa sanguinamento, macchiandoli di rosso. La tecnica potrebbe farla diventare cieca.

Mentre sacrifica la vista nel suo occhio destro, Kanao colpisce il collo di Doma mentre Inosuke lancia istintivamente le sue spade contro Kanao per aggiungere abbastanza forza al colpo per finire il demone. Kanao crolla mentre ricorda le sorelle cadute che l’hanno salvata da un’educazione incredibilmente dura. Esausti, Inosuke e Kanao piangono per le rispettive perdite.

