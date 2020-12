Justice League Snyder Cut, ovvero il montaggio del film sulla Justice League come pensato da Zack Snyder prima che fosse costretto ad abbandonare le riprese per la tragedia famigliare che lo ha colpito, potrebbe arrivare prima di quanto pensassimo.

Dopo aver annunciato che i film Warner Bros. del 2021 arriveranno contemporaneamente in streaming su HBO Max, Jason Kilar, CEO di WarnerMedia, ha anticipato che la director’s cut di Justice League arriverà tra pochi mesi.

Ipotizzare che possa debuttare entro la prima metà dell’anno appare quindi piuttosto verosimile.

A proposito di Justice League Snyder Cut

Justice League Snyder Cut, come già detto, è la versione del film come originariamente pensato dal regista Zack Snyder — costretto ad abbandonare il progetto a seguito del suicidio della figlia nel Marzo del 2017.

Negli Stati Uniti il film uscirà sul servizio di video on demand HBO Max come miniserie in quattro parti da un’ora l’una.

Rispetto alla versione cinematografica rimaneggiata da Joss Whedon, la director’s cut di Snyder conterrà oltre due ore e mezza di scene inedite.

Diretta da Zack Snyder su sceneggiatura dello stesso Snyder e Chris Terrio (Batman v Superman Dawn of Justice, Star Wars L’Ascesa di Skywalker), la miniserie è interpretata da Ben Affleck (Bruce Wayne / Batman), Henry Cavill (Kal-El / Clark Kent / Superman), Amy Adams (Lois Lane), Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Ezra Miller (Barry Allen / Flash), Jason Momoa (Arthur Curry / Aquaman), Ray Fisher (Victor Stone / Cyborg), Jeremy Irons (Alfred Pennyworth), Diane Lane (Martha Kent), Connie Nielsen (Hippolyta), J. K. Simmons (James Gordon), Ciarán Hinds (Steppenwolf), Joe Morton (Silas Stone), Amber Heard (Mera), Jesse Eisenberg (Lex Luthor), Kiersey Clemons (Iris West), Willem Dafoe (Nuidis Vulko), Zheng Kai (Ryan Choi), Karen Bryson (Elinore Stone), Julian Lewis Jones (King Atlan), Peter Guinness (DeSaad), Ray Porter (Uxas / Darkseid), Marc McClure (Agente Ben Sadowsky), Jared Leto (il Joker) e Joe Manganiello (Slade Wilson / Deathstroke).

Ricordiamo che Snyder non solo sta completando Justice League Snyder Cut, ma sta realizzando il film Army of the Dead e la miniserie Army of the Dead: Lost Vegas per Netflix.

Nel frattempo recuperiamo Batman V Superman: Dawn of Justice