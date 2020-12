In Giappone e negozi online è disponibile il Volume 14 di Dragon Ball Super, il manga scritto da Akira Toriyama e disegnato da Toyotaro, e l’edizione tankobon riconferma quanto il padre originale di tutto il franchise, il maestro Toriyama, segua attivamente il sequel nella produzione dei capitoli mensili editi su V-Jump.

Sebbene il rapporto tra i due autori non sia ravvicinato, Akira Toriyama è lì ad infondere la sua esperienza e la sua maestria a Toyotaro per un prodotto egregio.

Quindi, anche nel Volume 14 scopriamo che il maestro Toriyama ha aiutato materialmente Toyotaro coi disegni correggendo due panel alla pagina 147.

In questa pagina Toyotaro ha avuto difficoltà a disegnare Goku con gli occhi chiusi e Goku con la testa inclinata, ma Toriyama-sensei ne ha corretto il disegno sebbene egli stesso non si ritrovi a disegnare spesso queste angolazioni.

Ecco di seguito la correzione cortesia del tweet di @Herms98:

Toriyama’s corrections for DBS vol.14: showing how to draw Goku with eyes closed, and with head tilted (page 147, panel 2, and 149 panel 5). These were tricky since Toriyama himself doesn’t draw shots like that too much. pic.twitter.com/Y1w8jV01AX

