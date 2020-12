WarnerMedia tutti i film previsti nel 2021 andranno in streaming

Pochi minuti fa WarnerMedia ha ufficializzato che tutte le pellicole previste per il 2021 saranno proposte in streaming, ovviamente sulla piattaforma HBO Max, in contemporanea con l’uscita al cinema.

Si tratta di un annuncio senza precedenti che cambia radicalmente, e forse definitivamente, il panorama cinematografico mondiale.

WarnerMedia – quali film sono previsti nel 2021?

A beneficiare di questo trattamento saranno ben 17 film, quelli attualmente previsti per il 2021, e che usciranno al cinema e saranno disponibili a partire dallo stesso giorno dell’uscita nelle sale per i 31 giorni successivi anche su HBO Max.

Ecco i film più importanti: The Suicide Squad, The Matrix 4, Dune, Godzilla vs. Kong e Space Jam: A New Legacy.

Le altre pellicole invece sono Little Things, Judas and the Black Messiah, Tom & Jerry, Mortal Kombat, Those Who Wish Me Dead, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, In The Heights, Reminiscence, Malignant, The Many Saints of Newark, King Richard e Cry Macho.

Ann Sarnoff, chair and CEO di WarnerMedia Studios and Networks Group, ha dichiarato che questa soluzione è stata ponderata tenendo presente la situazione senza precedenti che stiamo vivendo e come palliativo per poter poter al pubblico più vasto possibile questi film senza ulteriori ritardi anche se questo significa utilizzare una soluzione “ibrida”.

Jason Kilar, CEO di WarnerMedia, ha sottolineato come non sia intenzione delle compagnia di abbandonare i cinema ma anche che per i prossimi 12 mesi le sale saranno costrette ad operare in maniera ridotta e con le necessarie precauzione sanitarie.

Wonder Woman 1984 il primo film ad usufruire del nuovo modello WarnerMedia

Come già annunciato pochi giorni fa sarà Wonder Woman 1984 la prima pellicola a godere del modello di distribuzione ibrida.

Dopo rinvii continui infatti il film di Patty Jenkins basato sugli iconici personaggi DC Comics debutterà nelle sale cinematografiche e in contemporanea su HBO Max in streaming il 25 Dicembre 2020. Confermato anche su HBO Max sarà disponibile soltanto per un mese.

Attualmente nel nostro paese la pellicola è prima il 14 gennaio 2021.

