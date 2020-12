Blood of Zeus è stata rinnovata per una seconda stagione, dopo che la prima ha debuttato lo scorso 27 Ottobre.

L’annuncio della stagione 2 arriva direttamente dall’account NX di Netflix ed è accompagnato da un video che possiamo guardare poco più in basso.

Al momento non ci sono altre informazioni, per le quali vi invitiamo a restare in nostra compagnia.

The Fates have news! Heron's adventures will continue in season 2 of Blood of Zeus. @powerhouseanim pic.twitter.com/RJXvhIJJkr — NX (@NXOnNetflix) December 3, 2020

A proposito di Blood of Zeus

Blood of Zeus è realizzata da Powerhouse Animation, studio responsabile della apprezzata serie animata basata sui videogiochi di Castlevania, ed è ambientata nel mondo della mitologia Greca.

La serie animata segue le peripezie di un giovane uomo che, abbandonato dalla sua gente, scopre di essere il figlio illegittimo di Zeus – il padre degli dei dell’Olimpo.

Soltanto il ragazzo può salvare i Cieli e la Terra, ma per farlo dovrà sopravvivere alle ire della dea che lo vuole vedere morto e alle terrificanti forze del male che riunisce contro di lui.

Shaunt Nigoghossian (Justice League Action, Transformers Prime) dirige Blood of Zeus, mentre Charley e Vlas Parlapanides (Immortals, Death Note) sono gli autori del soggetto originale, gli sceneggiatori e i produttori esecutivi.

Il cast di doppiaggio originale include Jason O’Mara (Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.), Mamie Gummer (True Detective), Derek Phillips (Friday Night Lights), Chris Diamantopoulos (Silicon Valley), Jessica Henwick (Luke Cage), Melina Kanakaredes (The Resident), Claudia Christian (Babylon 5) ed Elias Toufexis (The Expanse).

Netflix Italia descrive così la prima stagione:

La guerra tra gli dei dell’Olimpo e i Titani sta per scoppiare. Erone, un plebeo che vive in un sobborgo dell’antica Grecia, scopre i segreti del proprio passato e diventa l’unica speranza di sopravvivenza dell’umanità contro un perfido esercito demoniaco.

QUI potete leggere la nostra recensione della prima stagione.

Recupera Titani – Scontro tra titani & La furia dei titani