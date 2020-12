Quali sono le 10 serie TV più viste in streaming?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato Nielsen con un sondaggio. Agli intervistati è stato su base settimanale quali serie TV avessero visto uscite da almeno una settimana sulle principali piattaforme streaming ovvero Disney+, Netflix e Amazon Prime Video.

Scopriamo insieme allora quale sono le 10 serie TV più viste in streaming nell’ultima settimana.

The Mandalorian è già la seconda serie Disney + a entrare nella Top 10 da quando il servizio di rating ha iniziato a rilasciare classifiche settimanali ad agosto. L’offerta VOD premium dello streamer di Mulan si è classificata al decimo posto all’inizio di settembre per la sua settimana di apertura.

La serie di Star Wars si è classificata terza questa settimana nella metrica Nielsen, che dice che gli spettatori hanno guardato 1,03 miliardi di minuti della serie (inclusa la sua prima stagione) durante la settimana. La seconda stagione è stata presentata in anteprima il 30 ottobre e gli episodi vengono resi disponibili settimanalmente.

The Queen’s Gambit è balzato dal decimo al primo posto, poiché il suo tempo di visualizzazione totale è aumentato da 551 milioni a 1,85 miliardi di minuti nella sua prima settimana completa di uscita. Netflix afferma che secondo le sue stesse misurazioni, lo spettacolo è la sua più grande serie limitata mai scritta e Nielsen sostiene questa affermazione.

A parte The Mandalorian, l’unica new entry nella top 10 è il film di Netflix, Holidate, con Emma Roberts, che si piazza al quinto posto. Il numero uno della settimana precedente, Schitt’s Creek, è scivolato di tre posizioni, arrivando al quarto posto. Borat Subsequent Moviefilm di Amazon è uscito dalla top 10 dopo essersi classificato ottavo una settimana prima. Anche Unsolved Mysteries di Netflix è uscito dalla top 10 una settimana dopo aver debuttato in quarta posizione.

Le piattaforme di streaming sostengono che la metodologia di Nielsen non cattura l’intero ambito di visualizzazione su dispositivi diversi dai televisori. Inoltre, Nielsen misura solo il pubblico statunitense, non quello di altri paesi.

Top 10 di Nielsen ottobre-novembre

Le serie e i film in streaming originali sono contrassegnati da un asterisco.

The Queen’s Gambit* (Netflix), 1,85 miliardi di minuti gurdati; The Office (Netflix), 1.05miliardi; The Mandalorian* (Disney+), 1.03 miliardi; Schitt’s Creek (Netflix), 963 milioni; Holidate* (Netflix), 654 milioni; Grey’s Anatomy (Netflix), 624 milioni; Criminal Minds (Netflix), 620 milioni; NCIS (Netflix), 552 milioni; The Haunting of Bly Manor* (Netflix), 535 milioni; The Great British Baking Show* (Netflix), 530 milioni.

