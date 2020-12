In anteprima giusto in tempo per chiudere l’anno, la quarta e ultima stagione di Le Terrificanti Avventure di Sabrina alza la posta in gioco per la strega adolescente, mentre Greendale deve far fronte a minacce soprannaturali destinate a causare l’apocalisse.

Netflix ha diffuso un nuovo trailer per l’imminente Parte 4, a partire da una scena della festa di compleanno di Sabrina interrotta dall’arrivo degli Orrori di Eldritch che si alzano in città. Mentre il cugino Ambrose si rende conto di cosa sta arrivando, avverte la sua famiglia che i mostri hanno il potere di alterare la realtà e provocare la fine del mondo.

Sabrina raduna i suoi amici per combattere l’antico male che arriva a Greendale, arruolando l’aiuto del suo doppelgänger, che abbiamo visto l’ultima volta governare sull’Inferno, e riaccendendo la sua storia d’amore con Nicholas Scratch.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina – cosa ci dice Netflix

Netflix ha annunciato lo scorso luglio che stava terminando l’adattamento di Archie Comics dopo la conclusione della sua quarta stagione. In seguito alla notizia, il creatore della serie Roberto Aguirre-Sacasa ha lasciato intendere che ci sarebbe stato altro in arrivo per la famiglia Spellman dopo la sua quarta stagione, anche se non ha ancora divulgato i dettagli.

In arrivo il 31 dicembre su Netflix, Le Terrificanti Avventure di Sabrina Parte 4 vede Kiernan Shipka nei panni di Sabrina Spellman, Ross Lynch nei panni di Harvey Kinkle, Michelle Gomez nei panni di Mary Wardwell / Madam Satan, Jaz Sinclair nei panni di Rosalind Walker, Lachlan Watson nei panni di Theo Putnam, Gavin Leatherwood nei panni Nicholas Scratch, Tati Gabrielle nei panni di Prudence Blackwood, Chance Perdomo nei panni di Ambrose Spellman, Lucy Davis nei panni di Hilda Spellman, Richard Coyle nei panni di Faustus Blackwood e Miranda Otto nei panni di Zelda Spellman.

