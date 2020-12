In data odierna 3 dicembre, il canale ufficiale di YouTube di PlayStation ha pubblicato un trailer chiamato “Abby Story” in cui vengono ripercorsi i momenti salienti del gioco dal punto di vista del personaggio di Abby. Ma come mai pubblicarlo ora, a più di 6 mesi dall’uscita del gioco? In molti fan hanno iniziato a speculare dietro questo trailer di The Last of Us Parte 2 e sul significato della pubblicazione.

Sono in tanti a ritenere che questa mossa possa essere il preludio ad un annuncio che arriverà a breve. Potremmo vedere The Last of Us Parte 2 su PS5? O forse si tratta di un DLC dedicato esclusivamente ad Abby? E se fosse davvero un DLC, sarebbe per PS4 e PS5 o esclusiva per la nuova console Sony? Sono in tanti a chiederselo, oltre che a speculare sul fatto che sia un semplice trailer di celebrazione del gioco in cui ci si può lasciare andare agli spoiler dopo che sono passati ormai così tanti mesi dall’uscita di The Last of Us Parte 2.

The Last of Us Parte 2 – un grande successo

Avevamo recensito The Last of Us Parte 2 qui. Il gioco è stato molto divisivo e ha letteralmente spaccato critica e fan, specialmente in merito a determinate scelte della trama e delle tematiche. Inoltre si era parlato di massacranti turni di lavoro e di crunch con l’avvicinamento della data di uscita. Naughty Dog aveva comunque ventilato la possibilità di un futuro capitolo, ma non aveva elaborato nulla su questa diceria.

Nonostante queste problematiche legate al gioco, è stato un successo straordinario di vendite e nessuno può obiettare sulla qualità generale del titolo nonostante i gusti personali. Adesso resta la domanda: perché questo trailer? Sony e Naughty Dog hanno un annuncio da fare? A breve ci saranno i Game Awards 2020, magari qualcosa potrebbe venire annunciato proprio lì…

