DC Future State - ecco il nuovo Batman

È trapelata una nuova immagine del nuovo Batman o meglio il Batman di DC Future State, l’evento che a gennaio e febbraio 2021 coinvolgerà l’intera proposta editoriale DC catapultando le serie in una serie di futuri possibili – cliccate QUI per tutti i dettagli.

È trapelata infatti la copertina di DC Future State – The Next Batman #1 (non mostrata precedentemente) che ci offre il miglior sguardo al Batman che incontremo, e mentre non è stata ufficializzata la sue identità sembrerebbe che effettivamente sotto il cappuccio ci sia un personaggio di colore.

Eccovi la copertina:

Chi è il nuovo Batman?

Attenzione la seguente news potrebbe contenere spoiler!

Si tratta di Luke Fox o Timothy Fox – i due figli del più famoso Lucius, una delle vittime illustri della Joker War, oppure di Duke Thomas noto come Signal, uno degli ultimi sidekick addestrati da Batman.

Dovremmo attendere ancora qualche settimana per scoprirlo!

DC Future State: Batman

Gotham City è controllata dal Magistrate, i vigilantes mascherati sono fuori legge e Batman è stato ucciso. Ma grazie a un nuovissimo Batman è il momento della riscossa!

Antologie oversize:

Future State: The Next Batman # 1-4

The Next Batman, di John Ridley, Nick Derington e Laura Braga

Outsiders, di Brandon Thomas e Sumit Kumar

Arkham Knights, di Paul Jenkins e Jack Herbert

Batgirls, di Vita Ayala e Aneke

Gotham City Sirens, di Paula Sevenbergen ed Emanuela Lupacchino

Future State: Dark Detective # 1-4

Dark Detective, di Mariko Tamaki e Dan Mora

Grifters, di Matthew Rosenberg e Carmine di Giandomenico

Red Hood, di Joshua Williamson e Giannis Milonogiannis

Miniserie mensili

Future State: Batman / Superman, di Gene Luen Yang e Ben Oliver

Future State: Catwoman, di Ram V. e Otto Schmidt

Future State: Harley Quinn, di Stephanie Phillips e Simone Di Meo

Future State: Nightwing, di Andrew Constant e Nicola Scott

Future State: Robin Eternal, di Meghan Fitzmartin e Eddy Barrows

Qualche settimana fa DC ha reso disponibile gratuitamente l’albo DC Nation Presents DC Future State con il quale, oltre a ripresentare in maniera generica l’evento, sono stati forniti anche dettagli sugli scrittori coinvolti e soprattutto su alcune delle miniserie che leggeremo anche con immagini in anteprima.

Il primo dettaglio che risalta all’occhio sfogliando l’albo è che non tutte le serie di DC Future State saranno ambientate contemporaneamente ma l’evento stesso avrà una propria timeline mostrandoci diversi futuri.

