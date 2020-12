Ormai è ufficiale, il 10 dicembre, tra una settimana esatta, Cyberpunk 2077 uscirà senza ulteriori ritardi. Il gioco della polacca CD Projekt RED è stato uno dei più discussi e attesi di quest’anno. Proprio oggi, tra l’altro, lo sviluppatore ha chiesto ufficialmente ai giocatori di non portare il gioco in streaming per evitare agli spoiler di circolare prima del fatidico giorno di uscita. Risulta chiaro che la casa ci tenga molto a rendere il lancio il più liscio possibile.

In effetti streamare un gioco in anteprima è diventata una pratica piuttosto diffusa in quanto porta grandi flussi di visualizzazione ai più importanti streamer, in particolare su Twitch. CD Projekt RED ha anche chiarito che fino alla mezzanotte del 9 dicembre potrebbero tirar giù i video in streaming per assicurarsi che la richiesta venga rispettata da tutti. Dopo quella data, continua il comunicato, saranno lieti di vedere tutti gli streaming comparire in rete come se “non ci fosse un domani.”

Cyberpunk 2077 – l’uscita è vicina

Cyberpunk 2077 sarà incentrato sulla narrazione e sarà ambientato nella pericolosa e vibrante metropoli del futuro, di nome Night City. Il gioco seguirà la storia di V, un cyberpunk che si farà strada attraverso un mondo di guerrieri della strada potenziati ciberneticamente. Il marchio di fabbrica di CD Projekt RED è che i giocatori dovranno affrontare decisioni difficili che influenzeranno pesantemente il corso del gioco. Vincitore di oltre 100 premi all’E3 2018, Cyberpunk 2077 è ambientato nello stesso universo del noto gioco di ruolo cartaceo di Cyberpunk 2020.

CD Projekt Red ha già confermato che, tramite un aggiornamento gratuito, il gioco verrà poi aggiornato per sfruttare l’hardware delle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X. Questo significa che i giocatori potranno godere dell’esperienza sia nella generazione precedente che in quella attuale, al pieno delle sue possibilità tecniche.

Voi avete già prenotato Cyberpunk 2077? E se sì, per quale piattaforma?

Prenota Cyberpunk 2077 per PlayStation 4!