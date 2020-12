Gli episodi di The Promised Neverland Stagione 2, prosieguo della trasposizione animata del manga omonimo di Kaiu Shirai e Posuka Demizu edito da J-POP in Italia, inizieranno a essere trasmessi dal 7 Gennaio 2021 all’interno del contenitore noitaminA di Fuji TV.

Weekly Shonen Jump ha pubblicato la nuova locandina di questa stagione, che possiamo guardare di seguito:

Aspettando The Promised Neverland Stagione 2

Kaiu Shirai e Posuka Demizu hanno pubblicati i capitoli del manga originale su Weekly Shonen Jump dal 1 Agosto 2016 al 15 Giugno 2020 per un totale di 20 volumi.

Nuovi episodi autoconclusivi e light novel sono in corso di pubblicazione e un epilogo inedito sarà mostrato nel corso di una mostra dedicata all’opera.

Mamoru Kanbe (Elfen Lied) ha diretto la stagione 1 presso lo studio CloverWorks (DARLING in the FRANXX) su sceneggiature di Toshiya Ono (Blue Exorcist: Kyoto Saga, Land of the Lustrous).

Kazuaki Shimada (Mahou Shoujo Nante Mouiidesukara.) ha curato il character design, Takahiro Obata (One Piece Film Gold) ha composto la colonna sonora.

In attesa della partenza di The Promised Neverland Stagione 2 la prima stagione è disponibile in streaming gratuito su VVVVID (anche nella edizione doppiata in Italiano) e su DVD e Blu-ray Disc editi da Dynit:

È notte all’orfanotrofio di Grace Field e due ombre corrono verso i cancelli. Emma e Norman, amici per la pelle, vogliono consegnare un animale di pezza a una bimba appena adottata. Per dirle addio e lasciarle un ricordo indelebile: quello dei bambini con cui ha condiviso 12 anni di studio e giochi all’aria aperta, sotto lo sguardo amorevole della tutrice. Orfani che a loro volta se ne sarebbero andati. È notte, Emma e Norman non lo sanno, ma il buio del mondo al di fuori dei cancelli di Grace Field è pronto a inghiottirli.

The Promised Neverland Stagione 2 non è l’unica trasposizione in cantiere: il manga ha ispirato anche un film live action e a una serie in lavorazione per Amazon.

