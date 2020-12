Nick Raider - primi dettagli della nuova serie

Inizia ufficialmente oggi il Free Comic Book Day Italia 2020 – cliccate QUI per tutti i dettagli e l’elenco completo degli albi disponibili gratuitamente – e dallo spillato targato Sergio Bonelli Editore dedicato a Nick Raider apprendiamo i primi dettagli sul ritorno della serie.

Nelle breve prefazione all’albo dedicato a Nick Raider, apprendiamo infatti che la serie sarà composta da 10 albi il cui primo numero sarà ambientato prima dello storico numero 1 della serie originale

La struttura della serie è inoltre pensata per portare il lettore fino ai giorni nostri, quindi ogni albo sarà ambientato in un periodo diverso.

Sono stati rivelati inoltre i primi disegnatori dei nuovi numeri in ordine cronologico: Giovanni Freghieri, Mario Jannì, Marco Foderà, Ivan Vitolo e Rosario Raho.

Infine è stata rivelata la nuova squadra omicidi con Nick Raider ormai maturo:

Nick Raider è un investigatore della squadra omicidi di New York che, affiancato dal compagno Marvin Brown, investiga sui crimini di sangue commessi nella “grande mela”. Il suo mentore, nonché capo diretto, è il tenente Arthur Rayan, il quale cerca senza troppo successo di controllare gli slanci del detective e soprattutto lo difende spesso dalla burocrazia e dall’ostracismo del suo capo, il capitano Vance, che Nick chiama “Ciaocara” per via del suo rapporto succube con la moglie. Non ci sono antagonisti ricorrenti se non la malavita newyorkese rappresentata dall’obesa capomafia Louise Clementi e l’organizzazione criminale nota come Croce Nera che si occupa di prestare assistenza a delinquenti evasi.