L’episodio 14 di The Mandalorian, il sesto della seconda stagione, uscirà sul servizio streaming Disney+ Venerdì 4 Dicembre 2020.

Come sappiamo gli episodi della serie hanno durata variabile e, stando a FSK, un organo tedesco che controlla film e serie tv, il capitolo 14 della serie dovrebbe essere il più breve della stagione: si parla infatti di appena 32 minuti.

Considerando che gli ultimi tre episodi di questa stagione (14-15-16) sono stati definiti come un viaggio sulle montagne russe, possiamo aspettarci una puntata più breve ma non meno intensa delle precedenti.

The Mandalorian, i dettagli della serie

The Mandalorian 2 ha esordito Venerdì 30 Ottobre 2020 in esclusiva su Disney+; il servizio di video on demand presenta così la nuova stagione:

Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e raccogliendo alleati, mentre cercano di farsi strada in una galassia piena di pericoli nella tumultuosa era dopo il crollo dell’Impero Galattico.

Il cast è composto da Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Rosario Dawson, Temuera Morrison, Katee Sackhoff, Timothy Olyphant e Michael Biehn.

La prima stagione, anch’essa strutturata in 8 episodi, è stata diffusa per la prima volta negli Stati Uniti tra il 12 Novembre e il 27 Dicembre 2019; in Italia è uscita dal 24 Marzo al 1 Maggio 2020 sempre su Disney+.

Il primo episodio è stato trasmesso in anteprima da Italia 1 il 22 Marzo 2020.

The Mandalorian e il futuro

The Mandalorian non sembra destinato a restare un esperimento isolato di produzione seriale ambientata nella galassia di Star Wars: sono infatti in fase di sviluppo la miniserie su Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor, il prequel del film Rogue One – A Star Wars Story e una serie al femminile curata da Leslye Headland (Russian Doll).

In lavorazione, inoltre, c’è la serie animata Star Wars The Bad Batch.

Lucasfilm non ha ancora confermato Star Wars: The Mandalorian Stagione 3, che Jon Favreau ha invece già anticipato; voci di corridoio parlano di possibili spin-off dedicati a Boba Fett, ad Ahsoka Tano e a Bo-Katan & Cara Dune.

Per quanto riguarda il grande schermo, i nuovi film della saga sono calendarizzati a partire dal 2023.

