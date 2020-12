Mentre il 2020 volge al termine e l’anno peggiore per tutti noi è così vicino a essere solo un brutto ricordo, è emerso uno dei misteri più strani e bizzarri dell’anno. In seguito alla scoperta di un misterioso monolite nello Utah simile a quello visto in 2001: Odissea nello Spazio di Stanley Kubrick, ne sono spuntati di nuovi prima in Romania e ora… in California.

In un mondo sempre più sempre sotto sorveglianza, la capacità di far apparire un oggetto di grandi dimensioni apparentemente dal nulla senza essere scoperti è impressionante, e la stranezza e l’apparente casualità degli atti hanno attirato una notevole attenzione da parte dei media e del pubblico.

L’obelisco metallico a tre lati è stato scoperto in cima alla Pine Mountain ad Atascadero. Questo, a differenza di quello nello Utah, non era conficcato nel terreno, ma semplicemente posto sul terreno e per questo poteva essere spinto o rimosso più facilmente del monolite della contea di San Juan.

Il monolite dello Utah apparentemente è rimasto lì per circa quattro anni, in un canyon di arenaria rossa nel nord della contea di San Juan, nello Utah, secondo un giornalista che ha utilizzato le foto satellitari dell’area per determinare che è stato posizionato in quel luogo tra luglio e ottobre 2016. A quel tempo, secondo le notizie locali, la zona sarebbe stata parte di un’area protetta a livello federale chiamata Bears Ears National Monument, sebbene sia stata rimossa da tale designazione dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel 2017 come parte di un movimento più ampio per ridurre la quantità di territori protetti nel Paese.

L’area era lontana dai sentieri e non aveva servizi pubblici come servizi igienici o ricezione per i telefoni cellulari, quindi il monolite è rimasto inosservato per un bel po’ di tempo, fino a quando la Utah Division of Wildlife Resources non l’ha trovato durante un’indagine in elicottero sulle pecore bighorn. Scomparve poco dopo essere stato scoperto, con un testimone oculare che affermava che un gruppo non identificato di quattro uomini era venuto a portarlo via.

Il giorno successivo, un altro monolite è apparso in cima alla Batca Doamnei Hill nella città rumena di Piatra Neamt, situato, secondo le indicazioni, non lontano dal sito archeologico della Fortezza dei Daci di Petrodava. Questo obelisco di metallo apparentemente è svanito due giorni fa, e finora senza alcun resoconto di testimoni oculari. Adesso, è toccato ospitare un monolite alla California.

🚨 🚨 BREAKING NEWS 🚨 🚨 There is currently a monolith at the top of Pine Mountain in Atascadero!! (Photos by @Atownreporter) pic.twitter.com/0vPhEWYkeY — Connor Allen (@ConnorCAllen) December 2, 2020

Alcuni sostengono che si tratti di una sorta di elaborata campagna di marketing, ma sembra altrettanto plausibile che, data l’attenzione attirata dal monolite dello Utah, le versioni rumena e californiana siano solo imitazioni che cercano di portare un po’ ”della “magia” della scoperta originale in posti nuovi. Ognuno sembra essere alto circa 3 metri e largo quasi 46 centimetri, e sono tutti realizzati in lamiera di acciaio inossidabile o alluminio.

Cosa pensate che siano i monoliti? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

Acquistate 2001: Odissea nello spazio – Stand Pack (4K Ultra HD + Blu Ray) QUI!