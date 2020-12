Il film The Batman di Matt Reeves è attualmente previsto per il 4 Marzo 2022, dopo che la pandemia in atto ha costretto Warner Bros. a rivedere il calendario delle uscite dei suoi film.

Nel frattempo Jim Lee ha realizzato uno sketch che ritrae il costume che nel film sarà indossato da Robert Pattinson, interprete di Bruce Wayne e di Batman.

Il disegno, pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del disegnatore, è accompagnato dal post che recita “il 2020 non è ancora finito?”:

The Batman e Jim Lee

Non è la prima volta che Jim Lee si occupa di The Batman: come ricorderete aveva illustrato il poster del film per l’evento DC Fandom, che possiamo riguardare cliccando qui.

Per quanto riguarda i fumetti, ricordiamo la saga Hush, scritta da Jeph Loeb, uscita tra il 2002 e il 2003 sui numeri 608/619 della serie regolare Batman e l’incompiuta All Star Batman and Robin, the Boy Wonder, per i testi di Frank Miller.

A proposito di The Batman

The Batman è ambientato durante il secondo anno di attività di Bruce Wayne come Batman, in un’altra Terra del Multiverso DC rispetto a quella del Batman di Justice League interpretato da Ben Affleck.

Seguirà un Batman che non ha ancora raggiunto il massimo sviluppo, un eroe giovane, quindi, non ancora completamente formato, protagonista di una storia dai toni investigativi e noir.

Il cast include Robert Pattinson (Bruce Wayne – Batman), Paul Dano (Edward Nashton), John Turturro (Carmine Falcone), Zoe Kravitz (Selina Kyle – Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot – Il Pinguino), Andy Serkis (Alfred), Jeffrey Wright (Jim Gordon), Peter Sarsgaard (il Procuratore Distrettuale di Gotham Gil Colson), Jayme Lawson (la candidata sindaco Bella Reál) e Barry Keoghan (Stanley Merkel).

Le riprese del film sono in corso di svolgimento nel Regno Unito, qui possiamo dare un primo sguardo alla Bat-caverna.

HBO Max ha in cantiere una serie tv spin-off del film, incentrata sul dipartimento di Polizia di Gotham; purtroppo Terence Winter, scrittore, produttore esecutivo e showrunner della serie, ha recentemente abbandonato il progetto.

