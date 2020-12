I fan potrebbero essere stati disgustati dal pasto di Koska Reeves nel capitolo 11 di The Mandalorian, ma state tranquilli: in realtà non ha mangiato un polpo.

Mercedes Varnado, l’attrice che interpreta Reeves in The Mandalorian, ha rivelato che non stava mangiando un animale marino vivo, ma piuttosto un lungo noodle udon per creare lo stesso effetto.

Ecco quanto dichiarato da Varnado durante un’intervista con THR:

“Koska stava mangiando un polpo. Così delizioso. Il mio film preferito di tutti i tempi è Oldboy, e c’è una scena in quel film in cui Dae-su mangia un polpo. Così quando me lo hanno detto ho pensato, ‘Oh mio Dio, sarà vero?’, ma mi hanno detto che non lo era. Quindi ero pronta a farlo se lo volevano, ma era un grosso e lungo noodle udon che dovevo mangiare“.

Varnado, conosciuta dai fan della WWE come Sasha Banks, si è unita al cast di The Mandalorian nella stagione 2, episodio 3. Durante l’episodio, Din Djarin incontra i Nite Owls, un’unità d’élite mandaloriana guidata da Bo-Katan Kryze. Reeves è il braccio destro di Bo-Katan e alla fine aiuta a salvare Grogu. In seguito, i Nite Owls chiedono se possono offrire da bere a Mando e la banda di Mandaloriani si incontra alla Cantina per discutere i loro piani per saccheggiare un incrociatore di classe Gozanti sulla luna di Trask. È durante questa scena alla Cantina che Reeves mangia la sua cena simile a un polpo.

Creato da Jon Favreau, The Mandalorian è interpretato da Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers e Giancarlo Esposito. I nuovi episodi vengono trasmessi ogni venerdì su Disney +.

