Dr. Stone - Stagione 2: la data di inizio e nuova key visual

Le anticipazioni delle pagine del numero 1 del 2021 di Weekly Shonen Jump, disponibile in Giappone per l’acquisto da lunedì 7 dicembre 2020, rivelano che la seconda stagione animata di Dr. Stone, ispirata al manga omonimo scritto da Riichiro Inagaki e disegnato da Boichi, inizierà in Giappone il 14 gennaio 2021.

In occasione dell’annuncio è stata svelata una nuova key visual che possiamo guardare in anteprima in calce all’articolo.

Dettagli sulla Stagione 2

La seconda stagione che riprenderà gli eventi conclusi dalla prima, adatterà l’arco narrativo delle STONE WARS e in Italia sarà trasmessa legalmente e in simulcast col Giappone attraverso i canali di Crunchyroll.

Prodotta da TMS Entertainment, la prima serie ha avuto inizio il 5 luglio 2019 per poi concludersi il 13 dicembre con l’episodio 24. In Italia è possibile guardarla legalmente e con sottotitoli in italiano sulla piattaforma streaming on-demand di Crunchyroll.

Qui possiamo recuperare i nuovi character design.

Dr. Stone

In Giappone Dr. Stone è pubblicato da Shueisha sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump dal marzo del 2017 e conta al momento 18 volumi; in Italia è in corso per Edizioni Star Comics (13 volumi finora).

Il 28 ottobre Shueisha ha pubbliato lo spin-off manga ispirato al manga intitolato “Dr. Stone reboot: Byakuya” concludendosi con 9 capitoli totali.

Il manga è stato scritto e disegnato da Boichi e lo sceneggiatore Inagaki si è occupato di supervisionare i dialoghi e delle reazioni dei personaggi.

La storia dello spin-off ha narrato le vicende del padre del protagonista Senku, Byakuya Ishigami e in Italia arriverà a marzo 2021 sempre con Star Comics.

Trama