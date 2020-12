Il manga Ghost Inn – La Locanda di Yuna (Yuragi-so no Yuna-san) di Tadahiro Miura si è concluso questa Estate dopo quattro anni di serializzazione e il volume finale della serie sarà pubblicato da Shueisha il 4 Dicembre 2020.

La casa editrice giapponese ha reso noto che il volume 24 conterrà un epilogo di 46 pagine, che dovrebbe essere differente rispetto al capitolo speciale (di 32 pagine) pubblicato sul numero estivo di Jump Giga.

Come sappiamo, inoltre, il volume verrà pubblicato anche in edizione a tiratura limitata con Blu-ray Disc incluso: conterrà due episodi animati, che adattano i capitoli 99 e 141 del manga.

Per l’occasione il maestro Miura ha illustrato il poster incluso nella confezione.

Di seguito la copertina del volume:

A proposito di Ghost Inn – La Locanda di Yuna

Tadahiro Miura ha serializzato Ghost Inn – La Locanda di Yuna sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dall’8 Febbraio 2016 all’8 Giugno 2020.

Il manga ha ispirato una serie animata per la tv, prodotta da Aniplex, Shueisha e BS11, trasmessa per 12 episodi dal 14 Luglio 2018 al 29 Settembre 2018.

Tsuyoshi Nagasawa (Clockwork Planet) ha diretto la serie presso lo studio Xebec (Love Hina) su sceneggiature coordinate da Hideaki Koyasu (Himouto! Umaru-chan); il character design è stato curato da Kyoko Takeya (To LOVE-Ru Darkness).

I volumi 11, 12 e 13 hanno allegato degli episodi animati originali in Blu-ray Disc.

In Italia la serie anime è inedita, il manga è in corso di pubblicazione per Planet Manga (18 volumi al momento):

Kogarashi è nei guai. Deciso a vendicarsi dei soprusi soprannaturali inflitti dagli ayakashi, vuole diventare esorcista! Ma nella locanda infestata di Yuna dovrà fare i conti con una conturbante sorpresa… Come se la caverà al cospetto di una fantasmina spaventosamente bella e procace? Se avete amato High School DxD resterete incollati alle pagine di questa nuova serie!

