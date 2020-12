Funko si sta prendendo un po’ di tempo per staccare dal suo fitto programma di lancio di nuove figure Pop! dedicate al mondo degli anime per franchise come My Hero Academia e Dragon Ball per concentrarsi sulla meravigliosa arte di Junji Ito. Più nello specifico, stiamo parlando degli anime horror antologici che fanno parte della Junji Ito Collection.

La nuova ondata di personaggi provenienti dai mondi orrorifici creati da Junti Ito include Yuuko con la lingua di lumaca, una versione di Souichi Tsujii con bacchette e un insetto, l’immortale succube Tomie, il modello e serial killer Fuchi e Hideo. I link ai preordini per ciascuna delle figure di Pop! sono disponibili di seguito.

Potete acquistare il Funko Pop! di Yuuko qui.

Potete acquistare il Funko Pop! di Souichi Tsujii qui.

Potete acquistare il Funko Pop! di Tomie qui.

Potete acquistare il Funko Pop! di Fuchi qui.

Potete acquistare il Funko Pop! di Hideo, Esclusiva di BAM, qui.

La prima figure di Junji Ito Pop di Funko mostrava Souichi mentre tiene in bocca dei chiodi e in una mano con una bambola voodoo e un martello nell’altra. Questa figure Funko Pop! è stata messa in commercio a settembre come esclusiva del NYCC. Potete comunque ordinarne una su Hot Topic per $ 15.

Se non avete familiarità con l’autore e i suoi personaggi, la collezione Junji Ito su Crunchyroll è descritta come segue:

“Le opere di uno dei più famosi artisti manga horror giapponesi, Junji Ito, finalmente vengono animate! Questa sarà un’animazione omnibus in cui ogni episodio vedrà la presenza di diversi protagonisti come i famosi Tomie, Soichi e Fuchi!“.

Acquistate Tomie di Junji Ito QUI!