Takeshi Obata, uno degli autori di manga più acclamati della sua generazione, vedrà pubblicato un nuovo volume della sua opera più celebre.

Il 4 Febbraio 2021 Shueisha pubblicherà infatti Death Note Tanpenshuu, una raccolta di storie brevi sulla saga del quaderno della morte.

Al momento non si conosce il sommario esatto del volume, ma è lecito aspettarsi che possa includere anche il più recente one shot di Death Note uscito il 4 Febbraio 2020 sulla rivista Jump Square di Shueisha e diffuso online in tutto il mondo attraverso il sito web ufficiale Manga Plus.

Lo stesso giorno uscirà anche il volume 14 di Platinum End, serie in corso che il maestro Obata disegna su testi di Tsugumi Ohba.

Tsugumi Ohba e Takeshi Obata hanno serializzato Death Note all’interno della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 2003 al 2006.

Un one shot ambientato tre anni dopo la fine della storia principale è stato pubblicato nel 2008 in occasione del lancio del film live action L change the WorLd.

Un altro capitolo speciale, come già ricordato, ha visto la luce il 4 Febbraio 2020.

In Italia il manga originale fa parte del catalogo Planet Manga:

Planet Manga ha recentemente annunciato il romanzo ispirato al film Death Note – Light Up the NEW World, già disponibile in streaming su VVVVID e in home video da Dynit.

Di Takeshi Obata, ospite a Lucca Comics 2012, la casa editrice di Modena sta pubblicando anche Platinum End.

