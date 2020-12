Panzer Dragoon: Remake è realizzato da Sega e dello sviluppatore ed editore polacco Forever Entertainment. Ebbene, l’account ufficiale su Twitter del gioco ha rivelato ieri che il gioco verrà distribuito su Xbox One, specificando anche una data di lancio ben precisa.

Il gioco è già disponibile su Steam e GOG dal 26 settembre e su PlayStation 4 dal 28 settembre. Il titolo è disponibile per Nintendo Switch dal 26 marzo e per Google Stadia dal 1 giugno. Limited Run Games ha inoltre pubblicato la versione fisica del gioco in entrambi gli standard, ovvero sia in edizione classica che limitata.

Panzer Dragoon: Remake è una versione del gioco originale “aggiornata” con nuova grafica e altre modifiche. Forever Entertainment sta inoltre sviluppando un remake di Panzer Dragoon II Zwei.

Il gioco originale di Sega Panzer Dragoon vide la luce su Sega Saturn nel 1995. Il gioco è stato poi portato su PC nel 1997 e ha ricevuto anche un port su PlayStation 2 nel 2006. Il gioco prequel Panzer Dragoon II Zwei ha invece debuttato su Sega Saturn nel 1996. Panzer Dragoon Saga è stato in seguito pubblicato per Sega Saturn nel 1998. L’ultimo titolo di questa serie di giochi, Panzer Dragoon Orta, uscì per Xbox nel 2002.

