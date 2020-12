Sting ha firmato per la AEW

Il leggendario Sting, pilastro della WCW prima e della TNA dopo, ha firmato a sorpresa con la AEW.

Il debutto è avvenuto nella puntata andata in onda ieri sera dello show settimana della compagnia, Dynamite.

Sting, il debutto in AEW

Per il momento non si conosco i dettagli della collaborazione di Sting (al secolo Steven Borden) con la AEW visto anche perché The Icon arriva da un importante infortunio al collo rimediato nel 2016 in un match contro Seth Rollins in WWE che lo costrinse al ritiro. Vedremo se nelle prossime settimane tornerà quindi a combattere.

Sting è apparso ieri alla fine del match di coppia fra Cody Rhodes e Darby Allin (attuale TNT Champion) e Powerhouse Hobbs e Ricky Starks terminato come al solito con scorrettezze da parte del Team Taz dopo la campanella.

A ristabilire l’ordine è però giunto questa volta Sting, come da video in apertura, che ha sfocciato il suo classico attire ispirato al Corvo e non ha pronunciato parola ma solo lanciato occhiate di sfida e rimprovero a tutti riprendendo così la sua gimmick da vigilante che lo rese celebre in WCW.

Una piccola curiosità. Dynamite va in onda negli Stati Uniti su TNT, la stessa emittente che trasmetteva WCW Nitro. Sting ha combattuto il suo ultimo match su TNT il 26 marzo 2001 (contro Ric Flair) e circa 18 anni dopo ritorna sugli schermi della emittente che ne aveva sancito la popolarità a metà anni ’90.

