My Hero Academia: rivelato il nome da eroe di Bakugo

Tra i grandi eventi che si sono verificati nella recente grande battaglia tra eroi e villain in My Hero Academia, il manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, sicuramente emerge l’eroismo di Bakugo che ha offerto la sua forza e il suo coraggio da eroe per la giusta causa.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER!

Adesso, come dimostrato nel più recente capitolo del manga – il 293°, non solo l’eroe sembra stare bene dopo aver rischiato la sua stessa vita per salvare Deku, ma ha rivelato al mondo intero di che pasta egli è fatto annunciando il suo nome da eroe al momento ignoto.

Bakugo, quindi, urlando rivela il suo nome da eroe, ossia: “Great Explosion Murder God Dynamite“.

C’è chi dice che in molti continueranno a chiamarlo Kacchan, così come da abitudine e comodità.

Il nome eroico di Bakugo è comunque impattante, non ci resta che aspettare e guardare se le prossime gesta eroiche rispetteranno tale identità.

Dove leggere My Hero Academia

My Hero Academia è leggibile legalmente, gratuitamente in lingua inglese/spagnola attraverso l’app MANGA Plus di Shueisha. L’edizione cartacea è a cura di Star Comics.

My Hero Academia: manga e anime

MY HERO ACADEMIA è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 293 capitoli settimanali e i primi 276 sono raccolti in 28 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha).

In Italia i diritti del manga sono stati acquistati da Edizioni Star Comics con 25 volumi disponibili.

Il manga ha sperimentato la trasposizione di quattro serie animate con 88 episodi totali trasmessi. In Italia è possibile guardarle gratuitamente, legalmente, e con sottotitoli in Italiano sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit).

Dal 17 settembre 2018 al 7 gennaio 2019 Mediaset, attraverso Italia 2, ha trasmesso le prime serie animate in chiaro e doppiaggio in italiano.

La quinta stagione è in fase di produzione.

Il primo lungometraggio, “My Hero Academia – The Movie: Two Heroes“, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e vanta la collaborazione attiva di Kohei Horikoshi stesso e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit.

Il secondo film, “My Hero Academia: HEROES RISING”, uscirà su Netflix Italia dal 24 dicembre 2020, mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019.

Nell’Estate del 2021 uscirà nei cinema giapponesi il terzo film il cui titolo è ignoto. Qui gli ultimi dettagli.

E’ in lavorazione, inoltre, un lungometraggio live action con la collaborazione congiunta di Shueisha e di Legendary (studio statunitense).

Trama

“In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità. Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita… Come sarà la scuola in un mondo del genere?!”

