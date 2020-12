Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time, il quarto e ultimo film della tetralogia di Rebuild of Evangelion, dovrebbe essere trasmesso nelle sale cinematografiche giapponesi il 23 gennaio 2021, e condurrà i fan alla fine di Evangelion (da non confondere con il film uscito nel 1997 che è stato intitolato The End of Evangelion, e, ironia della sorte, ora è solo un film intermedio per il franchise).

Ma se vi sentite tristi per la fine di Evangelion, sappiate che c’è una sorta di nuovo inizio sotto forma di tre nuovi Evangelion Tamagotchi.

Questa seconda ondata di animali domestici virtuali fa seguito all’offerta iniziale di modelli di Shinji, Rei e Asuka con nuovi Evatchi (come vengono ufficialmente chiamati) per altri personaggi della serie, a partire da Kaworu, il più gentile fra i potenziali distruttori dell’umanità che abbiate mai incontrato:

Insieme a Kaworu ci sono anche Mari e Rei:

Potreste essere sorpresi di vedere di nuovo Rei, visto che ha già un Evatchi nei suoi colori originali bianco e blu Ayanami. Tecnicamente, tuttavia, questa nuova versione è “Rei (nome fittizio) Evatchi”, ed è decorata con i colori della tuta che indossa in Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo.

Come nell’originale Tamagotchi Evangelion, ciò che crescerete sono piccoli Angeli, che iniziano come feti, si trasformano in un bozzolo e poi emergono come uno degli oltre 20 adorabili orrori dalle profondità dello spazio che contano su di te per cambiare il loro liquido LCL e per essere alimentati con motori S2.

Gli Evatchi hanno un prezzo di 2.530 yen (poco più di 20 euro), i preordini sono già aperti e la spedizione è prevista per gennaio. Potete ordinare Kaworu qui, Mari qui e Rei qui.

